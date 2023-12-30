【2023 MBC演技大賞】完整得獎名單：持續更新ing

【2023 MBC演技大賞】在今晚於首爾麻浦區上岩MBC大樓舉行，來看看今年誰會那下大賞吧！

▼主持人：金聖柱、朴圭瑛



▼男子新人獎：《戀人》金武俊＆金昀佑



▼女子新人獎：《戀人》朴正妍、《烈女朴氏契約結婚傳》朱賢英



▼最佳男配角：《戀人》崔伶禑



▼最佳女配角：《木偶的季節》車清華



▼最佳CP獎：《戀人》南宮珉＆安恩真



▼最佳角色獎：《戀人》金鍾泰



▼男子優秀演技賞（日日劇）：《魔女的遊戲》李賢錫



▼女子優秀演技賞（日日劇）：《天倫之情》全惠妍



▼男子優秀演技賞（迷你系列劇）：《烈女朴氏契約結婚傳》裴仁爀



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