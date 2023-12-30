【2023 MBC演技大賞】完整得獎名單：持續更新ing
廣告

【2023 MBC演技大賞】完整得獎名單：持續更新ing

韓劇   2023年12月30日   星期六18:15   Yuan  

（封面圖源：2023 MBC演技大賞）

【2023 MBC演技大賞】在今晚於首爾麻浦區上岩MBC大樓舉行，來看看今年誰會那下大賞吧！

▼主持人：金聖柱、朴圭瑛
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼男子新人獎：《戀人》金武俊＆金昀佑
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼女子新人獎：《戀人》朴正妍、《烈女朴氏契約結婚傳》朱賢英
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼最佳男配角：《戀人》崔伶禑
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼最佳女配角：《木偶的季節》車清華
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼最佳CP獎：《戀人》南宮珉＆安恩真
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼最佳角色獎：《戀人》金鍾泰
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼男子優秀演技賞（日日劇）：《魔女的遊戲》李賢錫
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼女子優秀演技賞（日日劇）：《天倫之情》全惠妍
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

▼男子優秀演技賞（迷你系列劇）：《烈女朴氏契約結婚傳》裴仁爀
（圖源：MBC《2023 MBC演技大賞》截圖）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 【2023 MBC演技大賞】完整得獎名單：持續更新ing
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手