漫改劇《親愛的X》劇本閱讀照！金裕貞狀態超好超漂亮，與金永大、金度勳合作

竟然還要等到11月！

新劇《親愛的X》改編自網路同名人氣漫畫，講述一個爲了生存而戴著面具的女人和試圖拯救她的男人之間發生的故事，是一部殘酷美麗愛情的驚悚劇。今日（5）公開的劇本閱讀現場中，李應福導演、朴昭睍導演、崔子元編劇、金裕貞、金永大、金度勳皆出席。



金裕貞飾演的「白雅珍」是大韓民國頂級演員，美麗的臉龐背後隱藏著殘酷本性，作為一個踩著童年傷痛爬到最高位置的人物，為了生存而戴上了面具。以洞察對方內心的洞察力實現自己想要的目標的人物。怎麼連劇本閱讀照都這麼美，已經期待她在劇中的樣子！！



金永大飾演相信可以用自己的愛拯救白雅珍的「尹俊書」， 一生守護在她身邊是他唯一的安身之處，也是致命的致命弱點。他爲了白雅珍走過各種泥濘，也可以為了愛而摧毀全部。金度勳飾演因白雅珍的一句話而改變生活目的的「金載五」，從小就忍受父親的虐待而艱難生存下來的他，從有著相同傷痛的白雅珍那裡找到生活理由的人物，欣然成爲她的影子。



《親愛的X》由曾執導《Dream High》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》和《Sweet Home》等作品的李應福導演執導，劇本由2018年KBS獨幕劇徵集活動中獲得最優秀獎的崔子元編劇執筆，將在11月公開。

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