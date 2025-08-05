「童顏女神」張娜拉將特別出演《模範計程車3》！與李帝勳和「好友」表藝珍展開合作，飾演角色令人期待

《模範計程車3》預計在11月播出！想快點看到啊（敲碗
《模範計程車》（模範的士）改編自同名網路漫畫，是一部由蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。前兩季都創下超高收視和討論度，目前正在拍攝第三季，「彩虹運輸」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員回歸外，尹施允、申柱煥也確定會出演。
今日（5）據iMBC演藝報導，張娜拉將特別出演《模範計程車3》。她與表藝珍在2019年拍攝《VIP》結緣，一直保持著友好的關係。
之前1月份張娜拉出演廣播節目《DinDin的Music High》時，在回答關於下一部作品的提問時表示：「因爲和表藝珍關係很好，所以認真看了《模範計程車》，也想嘗試一下女性版本的《模範計程車》。」他的願望通過特別出演實現啦！好期待她會以什麼樣的角色登場！
另外，張娜拉去年在SBS《好搭檔》中飾演離婚專門律師「車恩京」，獲得演技大賞。今日4月SBS宣布《好搭檔》確定製作第二季，但另一名主演南志鉉因日程安排等原因遺憾地決定不出演，最終出演陣容是如何？也備受關注！
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