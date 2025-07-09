《我們的電影》冷漠不懂愛的南宮珉遇見熱情燃燒生命的全汝彬！最終四集這部電影能順利完成嗎～

從劇情設定就籠罩在憂傷氣氛中的《我們的電影》，一公開曾被某韓國媒體記者批評「最低收視率」，南宮珉更親上火線回應身為男主角理應扛起收視率的責任，並且對自己的作品有信心。

SBS金土電視劇《我們的電影》劇情描述一位原本應飛黃騰達卻受同為導演的父親所影響，而變得沉寂的導演李濟河（南宮珉飾），幾經思考決定重拍父親名作《白色之戀》並創新為自我風格，劇中女主角罹患絕症時日無多，他找到了一位參考顧問，也是即將面臨死亡的李多恩（全汝彬飾），想不到多恩真實的演技說服了群眾，於是獲選為這部戲的女主角，但，這部電影能夠順利完成拍攝嗎？



李濟河導演因為兒時目睹父親把拍戲排在生活中的第一位，總是不管他與生病中的母親，更是鬧出外遇緋聞，令他對父親有一股怨恨，並且不相信愛情的存在，即使以往曾與女演員傳出戀情，那也都是女演員單方面的認知。不過當他遇見李多恩，卻開始改變了想法。李多恩也許病魔纏身，卻依舊對演戲有著熱情，甚至參加試鏡用演技說服了所有人。她更是不吝於對李濟河導演表達愛慕之意，讓冷漠的濟河漸漸敞開心胸。



生活中一向獨來獨往的李濟河，為了不讓太多人知道李多恩的病情，必須多為她著想，為她安排了友人擔任司機兼經紀人，照顧她的三餐與吃藥時間，這些體貼也許在很多工作人員眼中覺得兩人有些曖昧，不過李濟河卻以兩人不該跨過界線為由，拒絕了李多恩的告白。李多恩依舊努力演好自己的戲，但李濟河的心中卻開始出現了變化。



在探訪父親的作品《白色之戀》原著劇本的細節過程，讓李濟河越來越明白當時父親與母親的心情，以及這部作品不可缺少的要素，就是他所不懂得的愛情。與即使生命即將到達盡頭，卻能夠勇敢向心愛的人表達心意的李多恩比起來，李濟河實在太過封閉自己，不過在第八集的最後，也送上了非常感動的劇情高潮，到底最後4集能不能讓兩人出現HE的轉機？這一部電影能夠如期完成嗎？



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