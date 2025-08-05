睽違7年為電影來台！曹政奭直言「對不起粉絲們」～《我和我的殭屍女兒》導演追星成功給偶像打200分！

8月1日上映的電影《我和我的殭屍女兒》，今日主演曹政奭以及導演畢鑑盛共同來台為戲宣傳，親曝拍攝過程幕後趣事。導演本身更是曹政奭演員的粉絲，從音樂劇開始就關注他多年，對於本次曹政奭在片中的演出，導演更是大大表示給他打200分，表現超越原本期待，讓曹政奭在一旁害羞笑了起來。

《我和我的殭屍女兒》劇情描述住在首爾的訓獸師正桓，某天突然驚覺住處已有血液變種殭屍入侵，連忙帶著女兒逃往鄉下，但在逃亡過程中女兒也不慎被咬而變成了殭屍，為了避免女兒被政府撲殺，他必須隱藏這個秘密…8月1日在台上映後，曹政奭與導演也立即來台宣傳，曹政奭以「有趣的、討喜的、溫暖的」來形容這部作品，導演則是以「驚悚的、好笑的、感動的」來描述。



曹政奭表示拍攝這部作品時的現場相當有趣，想起讓全場笑翻的場面，那就不得不說是尹敬浩演員打扮成雷神索爾登場的那一段了，尹演員除了裝扮連說話也相當有趣，所以索爾造型引發大笑。而最常NG的其實是貓咪演員「喵嗚」，不過愛貓的導演可是從全國類似造型並且有拍攝經驗的貓演員中，找出12隻相似外型，而因為「喵嗚」相當親人而雀屏中選！曹演員更是大讚「喵嗚」很好相處又很乖，還聽得懂人話，是一隻「I」貓。



談到劇中最讓自己感動的戲碼，曹政奭表示應該是自己為了拿女兒的冬衣兒回家的橋段，他想像著女兒恢復正常，並且和他一起跳舞，他還透露這場戲是拍攝初期就拍好的，這場戲讓他想到很多，尤其想起自己的女兒，所以這場戲是讓他情緒比較激動的部分。另外他則選出結局相當動人的一幕，就是秀雅終於開口叫了爸爸，而他要求女兒咬他的那一段，他自己看了電影後覺得很感動。



導演畢鑑盛也表示從早期透過音樂劇就喜歡曹政奭的演出，而接著更長期都有關注曹演員的影視作品，對於選擇曹政奭成為主角，導演說他是不二人選，並且在本片中演出值得打200分，在原本的期待之上。導演更提到曹演員從劇情一開始發現隔壁鄰居變成殭屍的時候，短短幾秒鐘的畫面，他卻能呈現出又搞笑又害怕的樣子，令導演印象深刻，而一開始曹政奭與女兒必須假扮殭屍逃離現場的橋段，也讓導演看了幾百次還是忍不住笑翻。



最近因為即將迎來第二個孩子而喜上眉梢的曹政奭，被問到與女兒是否也像劇中有著充滿回憶的食物？曹政奭說食物倒是沒有，但女兒個性也是非常調皮，常常用聽不懂的外星語哼著歌曲，他與女兒有著共同的歌曲，是媽媽聽不懂的，言談中流露出女兒傻瓜的表情。在現場曹政奭則善用自己現實中也是爸爸的優勢，多多與片中的女兒崔惟理培養默契，在現場時常與她聊天讓她放鬆心情。



對於睽違7年才來台，曹政奭表示對於之前在見面會上曾說過很快會再來跟大家見面，卻沒能履行，對粉絲們感到抱歉，這次來台的行程又相當短，讓他大呼可惜。希望能夠再找一個好的時間來與大家見面，也希望大家喜愛本次《我和我的殭屍女兒》。導演則是在一開場就流利中文向大家問候，原來他曾私下來台旅遊多次，還許願去阿里山看日出，並且希望能帶曹政奭到夜市走走以及介紹太魯閣的美景給他。兩人更許願電影票房破億就帶著全劇組來台～

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