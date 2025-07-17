【韓網熱門】《模範計程車3》「彩虹運輸」全員回歸！尹施允、竹中直人客串！網友：為什麼只有他是黑白色？

《模範計程車》《模範的士》在第一季、第二季大獲成功的基礎上，已確定推出第三季。

由人氣主角李帝勳領銜主演，金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍等「彩虹運輸公司完全體」全員回歸，除此之外還確定了尹施允、申柱煥和日本國民演員竹中直人客串亮相，預計於今年11月播出。



韓國網友評論：

1. 希望第三季也好看

2. 原班人馬都出演真的太棒了

3. 光是「彩虹運輸」全員回歸就已經讓我超感動ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

4. 看金義聖是黑白畫面，感覺他要背叛了，是幕後黑手的樣子

5. 嗯 我覺得尹施允是反派沒錯？ 好像他在《我家的熊孩子》裡有說過這次接的新角色是壞人，還說為了變得銳利有瘦身

6. 拜託不要讓金義聖死

7. 金義聖到底會不會背叛呢...... 大家來預測一下吧

8. 我上次在《模範計程車》的貼文裡開玩笑說金義聖會背叛，結果看到有人留言說原作裡他真的會背叛，從那之後我就不敢再亂講了ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

9. 哇，那位日本演員演陰險反派也很強，該不會也是演壞人吧

10. 已經開始覺得好看了

11. 表藝珍的演技有進步嗎

12. 我現在正在重溫第一季，真的超好看

13. 真的很期待，彩虹家族快回來吧

14. 計程車家族沒換人，繼續出演，好險！！那位日本演員很有名啊ᄏᄏ

不知道會演什麼角色ᄏᄏ

15. 五人都會出現真的太好了ᅲᅲ給我拍到第10季吧...

16. 金義聖終於要背叛了，我就知道會這樣

17. 如果尹施允演反派應該會很好看

18. ᅲᅲ苦等模範計程車中

19. ᄏᄏᄏᄏ大家都在等金義聖背叛，真的笑死ᄏᄏᄏᄏᄏ

20. 黑白=背叛的象徵???

21. 喔，尹施允的臉好適合反派......

22. 尹施允演反派的話太棒了，他冷酷的時候超有魅力

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