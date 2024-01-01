【综合报导】韩国三大台SBS、MBC、KBS演技大赏&最优秀演技奖18位得主一次看！哪家的含金量最高？

大家2023年末过得如何呢？就用这篇文章做一次连三天年末大赏的追剧回顾吧！
【2023 SBS演技大赏】於12月29日举行，当晚主持人是申东烨、金裕贞搭档，完整得奖名单可以点这里看。
▼大赏：《恶鬼》金泰梨、《模范计程车2》李帝勋，两人用猜拳决定谁先讲感言，留下了经典场面～XD。
▼女子最优秀演技奖（季播剧）：《浪漫医生金师傅3》李圣经
▼男子最优秀演技奖（季播剧）：《浪漫医生金师傅3》安孝燮
▼女子最优秀演技奖（迷你剧喜剧）：《与恶魔有约》金裕贞
▼男子最优秀演技奖（迷你剧喜剧）：《与恶魔有约》宋江
▼女子最优秀演技奖（迷你剧类型剧/动作）：《权贵复仇》文彩元
▼男子最优秀演技奖（迷你剧类型剧/动作）：《全国死刑公投》朴星雄
【2023 MBC演技大赏】於12月30日举行，当晚主持人是金圣柱、朴圭瑛搭档，完整得奖名单可以点这里看。
▼女子最优秀演技赏（迷你系列剧）：《烈女朴氏契约结婚传》李世荣、《恋人》安恩真
▼男子最优秀演技赏（迷你系列剧）：《朝鲜律师》禹棹奂
▼女子最优秀演技赏（日日剧）：《魔女的游戏》张瑞希
▼男子最优秀演技赏（日日剧）：《天空的因缘》金庾石
【2023 KBS演技大赏】於12月31日举行，当晚主持人是张圣圭、薛仁雅、路云搭档，完整得奖名单可以点这里看。
▼大赏：《高丽契丹战争》崔秀宗，迎来他人生的第四座大赏奖座。
▼最优秀演技奖（男子）：《婚礼大捷》路云，《高丽契丹战争》金桐俊
大家有追到哪一场直播吗？祝大家2024新年快乐～Happy New Year！！
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