《Build Up》評審集結李碩薰白虎徐恩光頌樂Wendy金在煥，參賽者JAY泰煥善燏田雄猜猜看

《Build Up:美聲男團生存戰》昨(26)日公布了最後一塊評審團版圖為金在煥,亦公開了正式海報,而參賽者名單也悄悄流出。

《Build Up:美聲男團生存戰》(빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌暫譯)是「選秀老手」Mnet最新選秀節目,要將擁有自信又熱愛唱歌的Vocal實力者組合,組成最棒的美聲男團的生存戰參賽者。從前任偶像到現任偶像Vocal擔當(俗稱主唱)都有,各種嗓音特質的Vocal將聚集展開激烈挑戰。

26日《Build Up》公開了海報,以MC李多熙為中心,兩邊依序是評審SG WANNABE李碩薰、Red Velvet Wendy、NU'EST出身白虎、BTOB徐恩光、MAMAMOO頌樂與Wanna One出身金在煥,一字排開都是組過團也Solo過的Vocal強者。



而參賽者呢?參賽者剪影影片已悄俏流出,網友聽了心中已有答案。其中「V2」是ONE PACT的JAY CHANG、「V13」是VANNER泰煥最多人討論也較無異議,吵最兇的恐怕是A.C.E東勳是「V14」是A.C.E東勳還是BAE173李翰潔,「V15」是不是PENTAGON Yeo One,以及「V19」是否為DKZ珉奎。

加上先前有媒體搶先爆料所有參賽者的原團名:PENTAGON(已直接透露是Yeo One)、WEi、BDC、VANNER、UP10TION、JUST B、KNK、AB6IX、CIX、ONE PACT、NewKidd、A.C.E,各位也可以參考推敲。以下整理網友推測名單:

▼V1:CIX昇勳?



▼V2:ONE PACT JAY CHANG(《BOYS PLANET》的JAY)?



Jay Chang - Build Up preview (Voice 2) singing Baby Baby by 4men



Jay i recognized you from your silhouett#JAYCHANG #Buildup pic.twitter.com/Cl0BIjG8LP — Rewi - & (@jaycrewi) December 26, 2023

▼V3:JUST B Bain?



▼V4:UP10TION善燏?



▼V5:DAY6出身晙赫?



WAIT WHAT JUNHYEOK WHAT https://t.co/IJ2UshwcI6 — ari AMNESIA OUT (@lattebini) December 26, 2023

▼V6:KNK因成?



▼V7:E'LAST元赫?Solo歌手Zior Park?



to jest wonhyuk bo malo kto ma taki ton glosu https://t.co/0186xYV2JO — nikomilitary wife era (@honeybearjae) December 26, 2023

▼V8:MYTEEN、B.O.Y出身金國憲(曾參與《MIXNINE》、《PRODUCE X 101》)?



if this is kookheon, are they making a m9 reunion or what? https://t.co/Ad2ttKywaj — Genesis (@Yuchangerine_) December 26, 2023

▼V9:NewKidd真權? BDC成員(金施勲、尹晶煥、洪性準)?



newkidd jinkwon yeah yeah…i’m hearing it https://t.co/VJjU3TJ8Cf — kayIa (@juyoraez) December 27, 2023

▼V10:JUST B建宇?



▼V11:AB6IX田雄?



▼V12:吾木提(曾參與《UNDER NINETEEN》、《BOYS PLANET》)?



아니 가을아 이거 우무ㅌㅣ래 pic.twitter.com/IdHymSHeu8 — mbti ; intk (@lukygirluvtak) December 27, 2023

▼V13:VANNER泰煥?



▼V14:A.C.E東勳?BAE173李翰潔?

這個意見最分歧,目前看起來大家不是「猜是誰」,而是拚命反駁「這不是誰」,雖然聲音很像A.C.E東勳但V20更像,聲音很像BAE173李翰潔但聲音太高。所以到底是誰?



why are people saying this is donghun stop confusing me HE'S V20 https://t.co/kphmm9bbig — a.c.e fan (@sehnippoppo) December 26, 2023

i hope that this is not hangyul... it really sounds like his voice https://t.co/gmC4I5SrrP — yag (@yagthemendoza) December 27, 2023

▼V15:PENTAGON Yeo One(呂暢九)?

和V14一樣,在一些人說是Yeo One後,有一票人跳出來說不是他。



No im convinced this is actually changgu theres no way https://t.co/WXkrze8W4I — dove 도브 (@zzinhothezzo) December 26, 2023

▼V16:尹準浹(曾參與《極限出道 野生偶像》)?



if this is wild idol junhyeop...mnet's pulled me back in i fear https://t.co/HdYogn5ARH — nell (@noirhwa) December 27, 2023

▼V17:崔秀煥(曾參與《PRODUCE X 101》)?



▼V18:MSG WANNABE李相二?李多乙(《BOYS PLANET》李多乙還是《超人回來了》李多乙)?



Sounds like Lee Sang Yi but he is an actor though? And a member of msg wannabe haha will he be joining here? https://t.co/mC9YScdiVV — 햄냥이(@ZRSNSPRTNT) December 27, 2023

why did i think it’s daeul https://t.co/QMuJn9J0Am — (@ncit_julia) December 26, 2023

▼V19:DKZ珉奎?

同樣紛爭很大,非常多粉絲跳出來說不是珉奎,但也有人認為如果是珉奎,那代表他音域很廣。



I WISH EVERYONE SAYING IT'S DKZ MINGYU A VERY SHUT UP AND LEAVE IT IS NOT HIM. THAT IS NOT HIM SHUT UP SHUT UP SHUT UP SHUT UP SHUT UP https://t.co/ujP8u4DhkU — M. (@shinxocxan) December 26, 2023

it's the uncanny valley of likeness to Mingyu https://t.co/D5O8VJCELD pic.twitter.com/3pngAUa5PZ — Basia is this the real life? (@is_this_real11) December 26, 2023

No cause I really want this to be Mingyu and hope that they did not put a deep voice filter on him cause that would mean that this entire time his range was even more insane than we thought cause listen to this and then listen to his other covers. This boy is not human!!! https://t.co/q3mhpXJeHG pic.twitter.com/7tHpbFDHAV — ren (@Bebi__Munik) December 27, 2023

▼V20:A.C.E東勳?



