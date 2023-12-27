SBS演技大賞獎落誰家！《模範計程車2》李帝勳、《浪漫醫生金師傅3》韓石圭、《惡鬼》金泰梨、《災後調查日誌2》金來沅

即將於29日晚上揭曉的2023年SBS演技大賞，除了這一年以來有許多出色的演員與作品即將受到獎項的肯定外，最終的大賞獎落誰家也是大家好奇的焦點。

今年SBS播出了許多膾炙人口的好電視劇作品，果然是代表性的頻道，而今年的最終大賞也是大家關注的焦點，而SBS也公開了4位最強候選人，分別是《模範計程車2》李帝勳、《浪漫醫生金師傅3》韓石圭、《惡鬼》金泰梨、《災後調查日誌2》金來沅。



首先是收視率高達20％以上，榮登2023年度最佳電視劇的《模範計程車2》，當然劇中的靈魂人物，最強司機李帝勳絕對是大賞的候選人之一，繼精彩第一季劇情後，第二季有更加豐富的副線故事以及角色扮演，也有搞笑喜劇演出，展現了彩虹運輸整體的團隊合作，更讓觀眾們期待著第三季的新劇情。



續集中的經典作品《浪漫醫生金師傅3》也再度受到觀眾們的喜愛，韓石圭所飾演的金師傅再度坐鎮石垣醫院，以及新建的外傷中心，給觀眾們帶來與前面兩季同樣的感動與共鳴，金師傅總是令人感到安心又可靠，韓石圭的沉穩演技內功以及領導風範絕對是關鍵，因此獲得觀眾們的好評，也很可能奪得大賞殊榮。



金恩熙作家筆下的金泰梨也透過《惡鬼》展現了令人毛骨悚然的演技實力，金泰梨在劇中必須在平凡人與被惡鬼附身時的她來回轉換，角色的多樣性讓觀眾們感受到張力，演技相當寫實逼真，受到觀眾們一致好評，播出當時也創下收視佳績，平均仍然在雙位數以上，金泰梨的出色表現也成為大賞的候選人之一。



《災後調查日誌2》繼上半部在2022年底播出，2023年再度回歸，金來沅總能清楚掌握現場並且與孫浩俊相互搭配，奮不顧身衝入現場救人，劇中被稱為珍島犬的他更與父親對立，以及對於急救隊員孔升妍的情感，讓作品中不僅有緊張的災難現場，更有事件後調查時的情感交流。金來沅出道多年也再度交出漂亮成績單。2022年的SBS演技大賞由《讀取惡之心的人們》的金南佶獲得，今年2023的競爭也相當激烈，大家覺得以上誰最具冠軍相呢？本週五晚間即將揭曉。

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