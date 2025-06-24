李寶英終於推出新作品！《死亡天使瑪莉》將變身安樂死醫師面對癌末患者李民基～8月1日首播

演員李寶英終於即將推出新作，這次她將成為醫師，更是安樂死的醫師，在將死之人的身旁推上一把。MBC的最新電視劇作品《死亡天使瑪莉》於24日釋出劇本閱讀的現場照片，包含李寶英、李民基、姜其永等許多演技派演員共同參與。

《死亡天使瑪莉》屬於一部懸疑電視劇，主要題材則是協助人的死亡，生死議題可說是相當沉重，為了讓罹患不治之症的患者們能夠終結痛苦，協助安樂死的醫師們以及追擊著他們的警察們的故事，劇本閱讀的現場可說是演技派明星齊聚一堂，而李寶英將飾演急診醫學科的醫師禹素貞。



李寶英在劇中雖然以強烈的信念幫助患者，苦惱又動搖的樣子也將細膩地表現出來，李民基則是飾演一位時日無多的癌症末期患者趙賢宇，他以沉穩淡定的語氣描述著對人生的疲憊，陷入人生與死亡的困境中，將呈現一個相當痛苦的角色。姜其永則飾演以前曾擔任整形外科醫師的崔大顯，在執照被吊銷後與素貞一起成為安樂死醫師，他也是劇中的開心果，為沉重衝擊的劇情帶來笑聲。



相關人員表示，所有演員們都擁有堅強演技實力，聚集在一起填滿了現場氣氛，能夠深入探討死亡與生命意義的《死亡天使瑪莉》值得大家期待。《死亡天使瑪莉》將接續目前熱播中的《勞務師盧武鎮》後播出，預計8月1日與觀眾見面。



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