這個小眾歌手的新曲太洗腦了！聽完之後滿腦子都是「I'm still f***ing Christian」

這首歌越聽越好聽。

K-POP除了展現團體魅力的愛豆團之外，一些小眾歌手的歌也非常好聽，最近一名叫做Zior Park的歌手的新曲在音樂榜單中成績醒目，2月發行的《CHRISTIAN》，經過一個多月的沉澱實現大逆襲，目前已經空降MELON TOP100榜單第13位，官方MV更是榮登YouTube MV人氣榜TOP5。



《CHRISTIAN》是Zior Park新專輯《WHERE DOES SASQUATCH LIVE？ PART 1》的主打歌。 不同於韓流HIP POP歌曲，Zior Park的風格極為獨特，新曲延續他一如既往的曲風，給人一種荒誕又怪異的浪漫感覺，明明整首歌都是英文歌詞，但Zior Park的咬文嚼字習慣還是韓文調調，越聽越驚艷。網友們在聽完這首歌之後紛紛評論道：「好奇怪，越聽越上癮」、「聽完之後給自己洗腦，自己就是個大天才」、「這首歌最近超火」等。



1994年出生的Zior Park在2018年發行了單曲《Benefits》，正式踏入歌壇，他擅長作詞、作詞和編曲，甚至還擔任MV的導演，是一位全能型音樂人。

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