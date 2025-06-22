頌樂金容仙根本「台灣歌手」！全中文不需翻譯與主持人，9m88同台合唱新曲再掀高潮

Mamamoo主唱頌樂苦練中文半年多，今晚在台北TICC與粉絲們見面，除了演唱新歌以外，更是全場不需要翻譯老師幫忙，也沒有主持人，由她本人親自Hold住全場，還會一題題念出要與粉絲們溝通的題目，中文程度好到驚人，與全場粉絲溝通無礙，更懂得許多流行語，非常厲害。

一登場頌樂一如往常帶來勁歌熱舞，唱完2首歌曲之後，頌樂直接以中文問候大家，雖然每說一句中文她就直呼「很難，很難」，但其實每一句都說得相當標準，她也不斷詢問大家是否聽得懂她的中文，真的是毫無疑問完全聽得懂。接下來她更與全場粉絲分享台灣特色，包含台北101是全世界第9高的建築、台北三大夜市在哪裡等等，全都難不倒頌樂。



頌樂除了完整讀出每一題長長的中文題目以外，更與大家分享自己吃過夜市雞排以及臭豆腐等小吃，也說這是她人生中吃過最好吃的雞排，接下來也分享了一些台灣習俗，包含過年吃年夜飯還有拿紅包，她笑著問「台灣人領紅包有年齡限制嗎？」粉絲們回應「結婚以前都可以領」，讓她追問「那不結婚可以一直領嗎〜」「好好喔〜那麼我也想住在這裡〜」相當有趣。她也分享自己端午節的時候也吃有吃粽子、手作香包跟看龍舟比賽，非常融入。





接著還挑戰繞口令，雖然沒能在時間內念完，不過頌樂問大家幫她的中文打幾分？粉絲們直呼「100分滿分的110分」，頌樂聽了開心地回應「你們都好善良喔！」接著她更為大家帶來動力火車的著名情歌「我很好騙」，她也分享在練習這首歌曲的過程中，越來越愛上這首歌曲，覺得歌詞簡直唱到人的心坎裡去了，相當傷感，也表示頌樂的中文程度極佳，已經相當理解歌詞內容。



本次頌樂更與台灣歌手9m88合作中文新曲「Floating Free」，9m88除了為這首歌填詞，更是親自來到現場與頌樂合唱，兩人也在舞台上分享了當時錄音的趣事，頌樂說在錄音的時候就已經沒有翻譯，只有兩人一起在錄音室中，覺得自己中文沒那麼好，但9m88卻都能聽得懂她說的話，感到相當神奇。9m88也送給頌樂一個特製的印章，讓頌樂大呼「這個是貴的！」相當有趣。



下半場頌樂換上全黑風格，外套內只穿著一件比基尼式的上衣，露出好身材非常性感，她也學會了中文「笑死」，不過在粉絲們的建議下改說「超好笑」。依照頌樂這麼厲害的中文程度，被稱為是「台灣歌手」也不為過，她表示為了跟台北容順們拉近距離，她非常努力學習中文，今日大家也看到了她的成果，獨撐全場的利害程度，可說是目前韓星第一人。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞