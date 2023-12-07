生存節目熟面孔聚集？Mnet再推《Build Up》傳PENTAGON、AB6IX、VANNER等成員參與

「男Vocal版《Queendom Puzzle》」，Mnet將推出全新競演生存節目《Build Up：男主唱生存戰》，要從前任、現任愛豆中的主唱（Vocal），選出男Vocal團體。

《Build Up》目前已確定主持人由李多熙獨自擔任，而Red Velvet主唱Wendy則被媒體透露將擔任評審。除了‎Wendy擔任評審‎一事被媒體曝光之外，參賽成員的團體名單也由媒體先流出。

‎《STARNEWS》‎日前以「PENTAGON Yeo One離開Cube娛樂後首次參與生存節目」為題，不僅提到PENTAGON Yeo One參賽，還列出其他參賽者所屬團體名單：WEi、BDC、VANNER、UP10TION、JUST B、KNK、AB6IX、CIX、ONE PACT、NewKidd與A.C.E。

▼PENTAGON Yeo One



乍看之下，名單裡許多生存節目熟面孔，如WEi、BDC、AB6IX、CIX不少成員都參加過Mnet知名選秀《PRODUCE 101》系列，其中AB6IX朴佑鎭、李大輝與CIX珍映曾成功以限定團Wanna One出道，WEi金曜漢以X1出道，而ONE PACT全員都參加過同為Mnet選秀的《BOYS PLANET》，A.C.E也有成員參加過其他電視台選秀《The Unit》與《MIXNINE》，VANNER甚至是JTBC男團競演節目《PEAK TIME》冠軍隊伍（BDC也參與過《PEAK TIME》）。

▼Wanna One



▼X1



▼ONE PACT



▼A.C.E



▼VANNER



▼BDC（BDC雖與公司解約‎，但解約後仍用BDC之名準備粉絲見面會等活動）



▼有網友整理《Build Up》名單團體裡所有參加過Mnet生存節目的成員：「Mnet聚集了生存節目出身的人，又要展開生存節目了嗎？ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」並說Mnet真的瘋了，獲熱烈反響



에이비식스-이대휘&박우진&김동현

(프듀2,이대휘&박우진은 워너원 데뷔)

CIX-배진영(프듀2,워너원 데뷔)

원팩트-전멤버(보플)

에이스-동훈&와우&김병관(믹스나인)

준희&유찬(더유닛)



진짜 개미친놈들 .... — 인베드 (@bed_life_) December 5, 2023

聽聞自家偶像要參加《Build Up》，粉絲看法兩極，大部分粉絲似乎都希望偶像公司能替偶像好好準備回歸，而不是抽出成員去參賽選秀組其他團體，如此會延宕整個團體本身回歸的進度，再加上Mnet「惡意剪輯」惡名昭彰，沒有人希望自家偶像被慘遭毒手，不過也少數粉絲希望自家偶像能藉此再打開知名度。

除了AB6IX粉絲間熱烈討論外，網路上也有不少網友訝異VANNER為何要參與，VANNER‎藉《PEAK TIME》人氣可說「萬倍漲」，11月25日來台開唱時甚至透露要再次回歸，沒想到陣中有成員又要參與其他競演節目了，但網友對於VANNER的Vocal相當有信心，有人提到他們在《PEAK TIME》演唱SEVENTEEN〈Adore U〉令人深刻。



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