BIGBANG前成員勝利在泰國慶生、與當地明星溫馨聚會，手捧蛋糕「蠟燭位置」引矚目

BIGBANG前成員勝利退團後淡出公眾視線,但仍不時通過網絡透露近況,上次被路人拍到攜網紅同遊,這次則是出現在泰國藝人的合照中,與一班朋友溫馨慶生。

泰國演員兼歌手Kong Karoon Sosothikul昨日在個人IG上分享一組照片,留言說:「祝我的男孩勝利33歲生日快樂!祝你一切順利,兄弟!永遠充滿愛(Say Happy 33rd Birthday to my boy, SEUNGRI!! All the best to u bratha! Love loads always!!! )」



照片中勝利和十幾名友人聚在一起,雙手捧著定製蛋糕與友人合照,還親自切蛋糕與大家分享,看起來氣色心情都不錯。





生日蛋糕上除了印有勝利和熊貓的照片以及祝福文字,當然少不了插上幾根蠟燭,其中一根蠟燭還被Kong Karoon Sosothikul單獨拍攝特寫,擺放位置可謂十分獨特。







勝利2006年作為BIGBANG成員出道,2019年因捲入「Burning Sun事件」及「鄭俊英聊天室」而名譽受損退出BIGBANG,最後以性交易、安排性交易、慣性賭博、性暴力等9項罪名被判1年6個月有期徒刑,在今年2月9日出獄。



雖因夜店獲罪,但勝利出獄後仍時常呼朋喚友去夜店玩樂,似乎未受太大影響。 今年5月勝利被網友目擊攜女網紅在泰國曼谷度假,兩人已多次爆出交往,看起來十分親暱。 10月又被爆在峇里島9天8夜劈腿約會兩位女性,甚至連約會行程、拍照角度都一模一樣,堪稱時間管理大師之旅,兩名女當事人後知後覺十分傻眼。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞