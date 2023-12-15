BIGBANG前成員勝利在泰國慶生、與當地明星溫馨聚會，手捧蛋糕「蠟燭位置」引矚目

BIGBANG前成員勝利退團後淡出公眾視線，但仍不時通過網絡透露近況，上次被路人拍到攜網紅同遊，這次則是出現在泰國藝人的合照中，與一班朋友溫馨慶生。

泰國演員兼歌手Kong Karoon Sosothikul昨日在個人IG上分享一組照片，留言說：「祝我的男孩勝利33歲生日快樂！祝你一切順利，兄弟！永遠充滿愛（Say Happy 33rd Birthday to my boy， SEUNGRI!! All the best to u bratha! Love loads always!!! ）」



照片中勝利和十幾名友人聚在一起，雙手捧著定製蛋糕與友人合照，還親自切蛋糕與大家分享，看起來氣色心情都不錯。





生日蛋糕上除了印有勝利和熊貓的照片以及祝福文字，當然少不了插上幾根蠟燭，其中一根蠟燭還被Kong Karoon Sosothikul單獨拍攝特寫，擺放位置可謂十分獨特。







勝利2006年作為BIGBANG成員出道，2019年因捲入「Burning Sun事件」及「鄭俊英聊天室」而名譽受損退出BIGBANG，最後以性交易、安排性交易、慣性賭博、性暴力等9項罪名被判1年6個月有期徒刑，在今年2月9日出獄。



雖因夜店獲罪，但勝利出獄後仍時常呼朋喚友去夜店玩樂，似乎未受太大影響。 今年5月勝利被網友目擊攜女網紅在泰國曼谷度假，兩人已多次爆出交往，看起來十分親暱。 10月又被爆在峇里島9天8夜劈腿約會兩位女性，甚至連約會行程、拍照角度都一模一樣，堪稱時間管理大師之旅，兩名女當事人後知後覺十分傻眼。

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