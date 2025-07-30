中國綜藝《一飯封神》被爆抄襲《黑白大廚》！從佈景到拍攝方式都很相似，Netflix：沒有出售過版權

近日在中國出現類似於 Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》的料理比賽節目，引起了爭議。

中國 OTT 平台「騰訊視頻」在17日公開新綜藝節目《一飯封神》。據介紹，這是一檔美食比賽綜藝，包含16名業界代表廚師和84名街頭料理高手展開對決。

節目公開後，有人指出這與去年受到全世界喜愛《黑白大廚：料理階級大戰》非常相似。從黑白廚師黑湯匙、白湯匙劃分廚師階級，新人廚師使用暱稱、名廚們站在高處觀看新人廚師比賽、穿正裝的評審找到正在料理中的廚師品嚐並進行評論、佈景設計、拍攝構圖、演出方式等都會聯想到《黑白大廚：料理階級大戰》。



特別是 Netflix 方面表示：「從未向中國出售過《黑白大廚：料理階級大戰》的版權，內部正在討論如何應對。」



韓國網友也紛紛表示：「這是赤裸裸的抄襲」、「哇嗚 不覺得丟臉嗎」、「剽竊整個節目太荒唐了」、「我怎麼感覺我又看了一次黑白大廚呢」、「不是邀請廚師，而是邀請演員嗎？」、「複製在全世界很紅的綜藝節目，不覺得丟臉嗎」、「版權應該歸 Netflix 所有，不起訴嗎」、「即使抄襲也要有分寸啊呵呵呵」、「從播出風格一模一樣就很奇怪，連鏡頭都一樣...？真的太沒有道德了」、「連食物也跟著做是真的嗎」等等。

這更不是中國第一次抄襲韓國節目，像是《一日三餐》、《尹食堂》、《孝利家民宿》、《我家的熊孩子》、《全知干預視角》等相似的節目都在中國出現。據韓國文化振興院發布的「國內外節目版權侵害事例」臉是，從2016年開始的5年間，韓國18部綜藝節目被剽竊或盜用20件，20件中有19件發生在中國。

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