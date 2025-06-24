暴雨、觀眾闖台雙重挑戰！G-Dragon越南演出驚傳突襲事件！舞者保全神救援畫面曝光
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暴雨、觀眾闖台雙重挑戰！G-Dragon越南演出驚傳突襲事件！舞者保全神救援畫面曝光

明星   2025年6月24日   星期二09:09   Tracy  

（封面圖源：IG@xxxibgdrgn）

天團BIGBANG成員G-Dragon日前於越南演出時，驚險遭遇突發意外——有觀眾突然衝上舞台，所幸舞者與保全人員反應迅速，才避免了潛在危機，G-Dragon本人也安然無恙。

這起事件發生於當地時間6月21日，地點是越南河內的My Dinh National Stadium，活動為「K-Star Spark in Vietnam 2025」大型K-POP演唱會。 當G-Dragon正在舞台上演出時，一名觀眾突然激動闖入舞台區域，引發現場驚呼。 所幸其專屬舞者們第一時間做出反應，成功阻止該名觀眾接近G-Dragon，隨後保全人員也迅速介入。儘管遇到突發狀況，G-Dragon依舊保持冷靜並專業地完成演出，展現出國際級藝人的穩重與臨場反應力。

這也是G-Dragon自2012年BIGBANG巡演後，時隔13年再次訪越南，令當地粉絲無比激動。 即便當日天候惡劣、暴雨傾盆，現場仍湧入數萬名熱情粉絲支持，氣氛火爆。當晚，G-Dragon演唱多首代表作，包括《Power》、《Home Sweet Home》、《Crayon》與《Crooked》等，以震撼全場的舞台魅力，征服現場觀眾。


（圖源：IG@xxxibgdrgn）

「K-Star Spark」系列公演自2025年起積極拓展全球市場，此前已於曼谷成功舉辦首站活動，而G-Dragon也身為代表藝人出席了越南站的演出。

此外，今年3月G-Dragon已於高陽綜合體育場啟動「2025 World Tour： Übermensch in Korea」，正式展開全球巡演。 目前，他已完成東京、布拉干（菲律賓）、大阪、澳門等地的演出，接下來將陸續前往墨爾本、台北、吉隆坡、雅加達、洛杉磯、巴黎等地與全球粉絲見面，持續展現其作為K-POP頂流的全球影響力。
（圖源：IG@xxxibgdrgn）

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