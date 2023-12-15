終於等到《花樣青春》SEVENTEEN篇啦！《NANA TOUR with SEVENTEEN》將在1月5日播出！

近日，tvN方面表示：「《NANA TOUR with SEVENTEEN》將在1月5日首播。」

《NANA TOUR with SEVENTEEN》是羅暎錫PD和申孝貞PD共同執導的《花樣青春》新系列，製作組和 SEVENTEEN 成員們9月在義大利羅馬結束拍攝。日前，Dino 出演金在中的網路綜藝《在朋友》時曾表示：「真心覺得是最棒的！和去法國時（拍攝《阿拉丁神燈》）的感覺又不一樣。」讓克拉們（粉絲名）都相當期待！



（延伸閱讀：SEVENTEEN《花樣青春》開拍！金珉奎在機場弄丟護照，羅PD：「你是故意製造份量嗎？」）

SEVENTEEN 在今年5月出演《出差十五夜》時，成員們在紙條上寫下希望製作組能夠實現的願望。其中，DK 從60個「咣」抽出圓佑寫的「SEVENTEEN 全員拍攝《花樣青春》」的心願券，讓現場一片沸騰，而羅PD和申PD則是笑不出來 XD



另外，SEVENTEEN 目前正在進行海外巡演，發型第11張迷你專輯《SEVENTEENTH HEAVEN》後，在埼玉、名古屋、大阪、福岡展開了日本巨蛋巡演，接下來也將到泰國、菲律賓、澳門等地開唱。還將在12月31日出演《第74回NHK紅白歌唱大賽》。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞