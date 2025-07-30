【韓網熱門】河成雲透露Wanna One重組進度「一步也沒有」：兵役+演戲導致日程一再錯開

河成雲近日做客網綜《小區明星K》， 被問到大家很關心的Wanna One重組事宜，坦誠表示：「一步進展也沒有。 因為每次想做點什麼就有人入伍，當有人退伍時又...（有其他人入伍）。 而且有些人在拍戲，比較沒在關注（歌手事業）這一方面。」

MC Jonathan大笑，一同做客的INFINITE南優鉉也感慨「真的很坦誠」。 河成雲又補充道：「而且他們都發展得很好，所以沒必要在這邊插一腳啦。」



하성운 왈:

워너원 재결합 한 걸음도 못 와 (군머 이슈..) pic.twitter.com/xC1iSAw1QT — 벼리 (@stari0127) July 29, 2025

韓國網友評論：

1. 確實是這樣的kkk好可愛

2. 看來是為了演戲而不當愛豆了... 有點可惜

3. 他什麼時候才能活在2025年啊？ 覺得他總是在消費 Wanna One

4. 這發言真的很輕率無禮

5. 河成雲又不是突然提到重組，是對方提問才回答的

6. 河成雲講得很有趣、 有sense啊~~大家都在自己的位置上做得很好，所以內心一直為他們應援~~

7. 總比給人希望又讓人失望好吧，他只是以綜藝的方式巧妙地說出來而已

8. 意思就是從現實層面沒在考慮重組這件事而已

9. 他的回答沒什麼不對，大家幹嘛這麼生氣，真的有點奇怪⋯

10. 從有些人氣急敗壞的樣子來看，他們還是很有人氣嘛kkk

11. 成員又不是6個或5個，而是11個，那當然更難湊在一起了kkk

12. 為什麼還要重組呢？ 各自發展就好啦⋯

13. 綜藝裡能聚在一起一次我就很滿足了... 現在大家都在忙個人活動，也有兵役問題，確實太難了...

14. 他們看起來還是關係很好，這樣就很好了~只希望以後某天可以再看到大家聚在一起kk

出處：https://theqoo.net/hot/3848093839

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