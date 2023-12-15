BIGBANG前成员胜利在泰国庆生、与当地明星温馨聚会，手捧蛋糕「蜡烛位置」引瞩目

BIGBANG前成员胜利退团后淡出公众视线，但仍不时通过网络透露近况，上次被路人拍到携网红同游，这次则是出现在泰国艺人的合照中，与一班朋友温馨庆生。

泰国演员兼歌手Kong Karoon Sosothikul昨日在个人IG上分享一组照片，留言说：「祝我的男孩胜利33岁生日快乐！祝你一切顺利，兄弟！永远充满爱（Say Happy 33rd Birthday to my boy， SEUNGRI!! All the best to u bratha! Love loads always!!! ）」



照片中胜利和十几名友人聚在一起，双手捧著定制蛋糕与友人合照，还亲自切蛋糕与大家分享，看起来气色心情都不错。





生日蛋糕上除了印有胜利和熊猫的照片以及祝福文字，当然少不了插上几根蜡烛，其中一根蜡烛还被Kong Karoon Sosothikul单独拍摄特写，摆放位置可谓十分独特。







胜利2006年作为BIGBANG成员出道，2019年因卷入「Burning Sun事件」及「郑俊英聊天室」而名誉受损退出BIGBANG，最后以性交易、安排性交易、惯性赌博、性暴力等9项罪名被判1年6个月有期徒刑，在今年2月9日出狱。



虽因夜店获罪，但胜利出狱后仍时常呼朋唤友去夜店玩乐，似乎未受太大影响。 今年5月胜利被网友目击携女网红在泰国曼谷度假，两人已多次爆出交往，看起来十分亲昵。 10月又被爆在峇里岛9天8夜劈腿约会两位女性，甚至连约会行程、拍照角度都一模一样，堪称时间管理大师之旅，两名女当事人后知后觉十分傻眼。

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