D社爆勝利攜女友同遊曼谷！提防韓國遊客、不吝肢體接觸，女方回應：「同去泰國參加婚禮」

今日下午D社公開了曼谷當地人士提供的照片，稱BIGBANG前成員勝利和網紅女友前幾日來到曼谷某特級酒店度假，一起享受溫暖陽光。

據消息人士，勝利本月5日在曼谷某高級酒店度假，和穩定交往多年的網紅女友「劉惠媛」在酒店大廳牽手散步，十分恩愛：「兩人和所有戀人一樣自然地進行肢體接觸，只是對韓國人有些警戒。」



D社致電該酒店得到回復是「李昇炫（勝利本名）已退房」，與消息人士所說時間一致。 D社又通過DM詢問劉惠媛，對方表示：「因為有泰國婚禮日程，所以和朋友們一起去了。」



勝利和劉惠媛已兩度傳出交往緋聞，包括2018被網友目擊在荷蘭阿姆斯特丹約會、2020年女方同乘保姆車送男方入伍。 YG娛樂雖然一直沒有正面回應，但外界均已對此解讀為默認。

此外，勝利因安排性交易、貪污公款、跨國賭博等9項罪名服刑1年6個月，今年2月9日剛剛刑滿出獄。



很多網友感到震驚和無法理解：「居然一直在交往嗎？」 、「有那樣的臉蛋做什麼不好，偏要跟住皮條客」、「無法想像與性犯罪者交往的人生」、「這女生胃口也是真好」、「她不怕自己被偷拍嗎？」 、「真是物以類聚」、「好幻滅kk犯下那樣的罪也只要坐牢1年6個月，看起來完全沒有反省」、「一定要結婚啊，互相回收垃圾」。



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