是守護神啊♥《白晝之月》金永大終明瞭自我存在意義，結局也揭曉劇名寓意（EP.13-14）

《白晝之月》這兩日（13、14日）邁入結局，金永大與表藝珍詮釋「道河」與「韓麗塔」（姜英花）的千年虐戀終於畫下句點。（以下涉及劇透）

道河奔向漢江讓姜英花回心轉意，姜英花也馬上明白自己做不到和所有人告別，尤其是道河，她還想和道河一起活下去。道河承諾會改變兩人命運，經由師父的提點找到了解決方法──破壞蘇里扶（鄭雄仁、李璟榮飾）存在的意義，不過他自己也會消逝。

原來，蘇里扶得在韓麗塔每世30歲前殺害她的原因，是因為韓麗塔當初殺死他當時的年紀將近30歲，蘇里扶次次率先殺死韓麗塔，他就能存活下去。道河呢？道河至今才明白自己是守護神沒錯，根本就不是為了向韓麗塔復仇才存在，是為了讓她活下去，就如同當年他們互相希望對方活下去那樣。實際上道河在斷氣前一刻，還是對韓麗塔喊著「活下去」，只不過韓麗塔還是自刎了。「白晝之月」就是道河，道河一直是白天掛著的月亮，一直守在韓麗塔身邊，只是韓麗塔不一定能察覺。



道河拖延蘇里扶的時間，和姜英花度過了幾天平凡的日子，但仍得面臨姜英花的生日。緊要關頭，韓敏午（溫朱莞飾）現身救了姜英花，後來道河趕上。道河明白當他破壞了蘇里扶存在的意義後，自己也會消失，因為無須再保護韓麗塔了。



道河離開了，真正的韓俊午卻回來了，但韓俊午什麼都不記得，只是偶爾會出現史劇語氣，偶爾腦海浮出姜英花的名字。韓俊午整理那些混亂和姜英花道別，留給了她道河寫下的信，姜英花雖然心痛，但照著道河的心願好好活下去，只能在夢裡夢著和道河一起死去的畫面。

直到好幾十年後又是新的一世……還是學生的姜英花抬起頭拍下「白晝之月」的畫面，也是學生的道河扶了她一把免得她往後跌……



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