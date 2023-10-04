勝利再現時間管理大師能力！9天8夜峇里島旅行劈腿兩女生，行程一模一樣，接、送機時間幾乎無縫銜接

D社曝前BIGBANG成員勝利峇里島9天8夜旅行，期間劈腿兩位女性。

4日，D社獨家爆料了勝利在峇里島的度假行程，女生A某入住峇里島->A某離開巴厘島->女生B某入住峇里島-B某離開峇里島，無縫銜接已經夠讓廣大網友們震驚了，更奇葩的是勝利與A某、B某約會流程幾乎沒有任何變化，享用同一酒店、同一食物、同一大海、同一咖啡店...... 最後還是被B某抓包，A某和B某還是IG互相關注的好友！

D社之所以知道內幕全靠B女士的爆料，「看到A姊姊的IG STORY之後我甚至懷疑自己的眼睛，我和勝利去過的餐廳、咖啡店全都出現在姊姊的IG裡了，全是一樣的場所，酒店、餐廳、大海、餐廳全都一模一樣，瞬間起了雞皮疙瘩，只是不停的換女生，剩下的全是一成不變的流程套路。」 暴怒的B某在詢問A某之後，得到了對方確實和勝利去峇里島度假的事實。



勝利和A某在9月1日這一天正式發展為公開情侶，因為勝利曾經向外國好友透露過「今天（9月1日）是和A某正式交往的第一天。」 之後勝利就帶著A某前往峇里島度假，9月21～25日一直在一起。 而勝利和B某則是認識了很久的關係，但9月7日這天兩人偶遇，且是4年來難得碰面，開心的勝利邀請B某吃了晚飯，飯局中有勝利的外國友人以及A某，當天也是B某和A某第一次見面，兩人還互相關注了IG。 只不過那天之後勝利和B某一直維持了見面，因為曾經有過一段曖昧時光，兩人火速舊情復燃，勝利稱自己已經和女友分手了，並提議一起去峇里島度假。 勝利勾搭B某的時候也沒忘了女友A某，一邊給B某打電話一邊給A某發訊息，約A某吃午飯的話，那麼晚飯時間就留給B某，完全就是時間管理大師！

승리가 양다리에 실패했다. 발리에서 환승 데이트를 꿈꿨지만, 마지막에 들켰다.

A씨와 즐긴 데이트 코스를 B씨에게 그대로 적용시킨 것. 같은 숙소, 같은 식당, 같은 바다, 같은 카페.. https://t.co/Vtxlcp7k1a



어디서 꼬리가 밟힌 걸까?

-> A씨와 B씨는 인스타그램 친구. pic.twitter.com/AWaooAKlIZ — 모나 (@Mauna____) October 4, 2023

D社整理了勝利和兩女的峇里島行程時間，A某行程如下：

9月21日：仁川機場OUT ->峇里島IN（勝利接機）

9月22日：高爾夫-夜店

9月23日：咖啡廳-海邊（夕陽）-夜店

9月24日：米粉餐廳-海邊-夜店

9月25日：峇里島OUT（26日01時5分）

勝利在9月25日夜晚尤為忙碌，23時45分他和A某一起前往機場送對方離開，A某辦完出國手續離開之後勝利又馬不停蹄地為B某接機，時間為26日凌晨，沒有一分鐘是浪費的！

D社同時採訪了A某，她表示接到B某的電話時整個人都是懵的，根本沒想過自己被劈腿，自己享受過的度假行程還被勝利共享給了認識的朋友，甚至她們和勝利在海邊拍攝的照片的取景角度都毫無變化。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞