勝利出獄後仍呼朋喚友去夜店：「和以前一樣開朗，享受平凡生活」

勝利刑滿出獄已經一個月，儘管當初坐牢就是因為起於夜店的事端，但仍然放不下對夜店的喜愛。最近他打電話給不止一個朋友說「一起去夜店吧」，消息曝光令人大跌眼鏡。

據韓國媒體SpotvNews報道，勝利出獄後「以開朗的模樣享受著平凡的生活」，並且陸續聯絡當藝人時期的熟人好友。 雖然嗓音變得有所沉穩，但仍和以前一樣開朗，而且仍然放不下對夜店的喜愛。



另一位相關人士透露：「勝利給藝人等熟人們打電話，提議『一起去夜店吧』。」 勝利當初坐牢就是因為自己經營的夜店，出獄後對夜店的愛似乎始終如一。

勝利2019年因夜店Burning Sun的事端被查出多達9項嫌疑，包括安排性交易、貪污公款、跨國賭博等等，去年5月承認全部罪名，服刑1年6個月後在今年2月剛剛出獄。



在去年的終審法庭上，勝利曾流淚承諾改過自新：「過去3年對自己進行了反省，我承諾從此以後會洗心革面重新做人。」

韓網友無不對他的行為感到無語：「這麼快就出獄了？」 、「果然人是不會變的」、「還沒清醒啊」、「狗能戒掉吃屎才怪」、「他的人生也太舒適kk」、「反正不管怎樣都有律師撐腰」、「處罰好輕，他應該很感恩韓國的法律吧」、「演藝生涯就是因為夜店毀掉的，果然賺的錢足夠多，坐牢都沒有任何改變」。



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