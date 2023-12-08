《犬系戀人》兩場吻戲成熱門話題！車銀優伸舌激吻朴圭瑛讓「女友粉」血壓升高：可惡，讓我來～

【EP.9 影片．雷】車銀優在海外的超高人氣讓新劇《犬系戀人》的兩場吻戲成為網上的熱門話題！臉蛋天才變成接吻高手～～。

MBC 熱門奇幻韓劇《犬系戀人》即將進入尾聲，但本週播出的 EP.9 因為一場「成人式吻戲」再次掀起討論熱潮！！



海娜（朴圭瑛 飾）躲進衣櫥裡藏身，勉強逃脫了困境。陳書元（車銀優 飾）找到海娜後，發現她已躲到愛睏想睡，兩人眼神交會握著對方的手，接著就深深地吻上了對方，雖然畫面偏暗但看起來更加曖昧甜蜜，讓人看了心跳加速。



網友留言反應：「感覺車銀優吻技又進步了！」、「此時此刻我十分羨慕女主角」、「可惡，讓我來～」、「我心臟病要發作了...」、「哈哈哈哈哈哈（癲狂的笑）」、「朴圭瑛的眼神也太惹人憐愛了吧～」、「安堆～～～（韓文的不行）」



更早 EP.8 遵循著韓劇第八集定律在雨中熱吻，海娜順利解除詛咒～，兩人成為了一對可以盡情熱戀的情侶。

大家都看到最新一集了嗎？這兩場吻戲看完是不是也激發想戀愛的細胞了呢？Viu Original 原創愛情喜劇《犬系戀人》逢星期三晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾亦可免費同步收看。

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