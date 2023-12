《犬系戀人》兩場吻戲成熱門話題！車銀優伸舌激吻朴圭瑛讓「女友粉」血壓升高：可惡，讓我來～

【EP.9 影片.雷】車銀優在海外的超高人氣讓新劇《犬系戀人》的兩場吻戲成為網上的熱門話題!臉蛋天才變成接吻高手~~。

MBC 熱門奇幻韓劇《犬系戀人》即將進入尾聲,但本週播出的 EP.9 因為一場「成人式吻戲」再次掀起討論熱潮!!



海娜(朴圭瑛 飾)躲進衣櫥裡藏身,勉強逃脫了困境。陳書元(車銀優 飾)找到海娜後,發現她已躲到愛睏想睡,兩人眼神交會握著對方的手,接著就深深地吻上了對方,雖然畫面偏暗但看起來更加曖昧甜蜜,讓人看了心跳加速。



#ViuOriginal #AGoodDayToBeADoghttps://t.co/0U4Btob0DK#ChaEunWoo finally gets to kiss #ParkGyuYoung again after failing to do it at workpic.twitter.com/iX3YpD8txs