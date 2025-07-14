金俊昊♥金智珉婚禮根本諧星盛典！劉在錫也來了！李尚敏主持，老頭熙牽新娘入場有洋蔥

韓國諧星（喜劇演員、喜劇人）界昨（13）日誕生新一對夫婦，是第25號諧星夫婦，「韓國諧星之父」金俊昊和「韓國最美諧星」金智珉。兩人婚禮也是整個韓國演藝圈一大盛事，兩人可是發出了高達1200張的喜帖。

金俊昊經常提攜後輩，還長期推動韓國國內喜劇發展，並牽線國際交流成立「釜山國際喜劇節」，讓他贏得「諧星之父」稱號，他和諧星後輩金智珉的婚禮，也可以說是一場諧星盛典！劉在錫、李英子、李壽根、朴俊亨、金智慧、金峻鉉、林宇日、文世潤、吳貞泰、申奉仙、洪允和、金水龍、金昇惠、吳娜美……等人都來了，其中「大神」劉在錫曾說過自己終身喜劇人，諧星前後輩大事他絕對都在。卞基洙和洪仁奎擔任典禮下半部主持人，而雙胞胎諧星李尚浩與李尚敏當祝歌歌手獻唱〈南行列車〉時，林宇一、吳娜美與金昇惠上台「湊熱鬧」，氣氛之嗨。另外，祝歌陣容還有專業歌手Gummy與卞真燮。



婚禮上半場主持人，則是由金俊昊在《我家的熊孩子》與《脫掉鞋子恢單4Men》的「難兄難弟」李尚敏擔任，相關節目夥伴金鍾國、林元熙、許卿煥、崔振赫、高耀太金鍾旼（兩人也曾是《兩天一夜》夥伴）、徐章焄、申東燁也到場祝福。金俊昊其他領域的摯友，演員劉智泰與車太鉉、歌手SE7EN偕演員妻子李多海，還有高耀太申智與白佳、歌手朴京民、演員宋智孝亦在。和金智珉為閨密的演員黃寶羅、諧星韓贇序也沒缺席，黃寶羅13個月大的兒子更擔任了花童。最可惜的是，自認是媒人且同為金智珉閨密的朴娜勑，因個人因素未能出席，朴娜勑先前已知會這對新人且送上禮物表歉意。

▼李尚敏



▼高耀太申智（左為洪京民）



▼韓贇序接到了捧花



▼黃寶羅與兒子



最感動的一幕，可能是諧星金大熙以「老頭熙」副角色，代替了新娘父親位置牽金智珉入場。金大熙和金俊昊與金智珉都有特殊交情，金大熙也曾說過自己比起朴娜勑應該才是真正的媒人。金大熙和金俊昊共同創立了經紀公司「JDB娛樂」簽下許多諧星，包括金智珉。金大熙去年和金俊昊一同上節目《Radio Star》時，透露兩人上個月一起在海外拍節目《Solo Trip 2》，但父親病危讓他緊急回國，當時金俊昊傳給他的簡訊讓他最為深刻。金俊昊簡訊中提醒他要在爸爸臨終前對他說「我愛你」，文末也寫了「我愛你，哥」。



令人難過的是，金大熙回程的航班上，父親已經撒手人寰了。父親葬禮上，金智珉前來弔唁還一起守了一個晚上，由於金智珉的父親更早在2017年便過世了，金智珉當下對金大熙說：「如果將來和俊昊前輩結婚的話，希望『老頭熙』大哥能代替父親，在新娘入場時牽我的手……」金大熙說完這些故事，場面瞬間盈滿淚水，金俊昊也紅眼眶。相隔一年多，金智珉真的和金俊昊步入了禮堂，金大熙也完成重要任務，有韓媒形容「淚水之約」。



而李尚敏擔任重要的婚禮上半部主持人，也不禁讓人想起他們的深刻友誼。金俊昊向金智珉求婚時，曾把重要的助手任務交給李尚敏；李尚敏結婚登記時，因為「沒有家人」了，找金俊昊和徐章焄當重要的結婚登記證婚人。

*延伸閱讀：‎〈李尚敏要閃婚好友沒人知！與新娘相差10歲僅交往4個月！金俊昊&徐章焄證婚有洋蔥〉

更多婚禮現場畫面，可以看見相當多人都會拍入口背板，是金俊昊和金智珉特別拍的「卓別林與奧黛麗赫本」款：



▼申奉仙發文與李英子合照



▼合作過《兩天一夜》的製作人劉浩鎮寫下長文



▼金俊昊的妹妹金美珍



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