【韓網熱門】《KPOP獵魔女團》火遍全球卻很難向朋友推薦，標題是最大入坑障礙！

Netflix動畫歌舞電影《KPOP獵魔女團》上線後獲得不少好評，如果非要說一個缺點，大概就是標題XD最近一位外國網友也分享了難以向朋友推薦這部片的原因！

這位網友表示，電影內容非常新穎、角色很好、尤其音樂超棒，其中兩首歌都登上Billboard榜單上游，但說到電影標題就有些猶豫：「先說好，不可以用奇怪的眼光看我！標題是《KPOP獵魔女團》...（拜託... 那是什麼？ ）我知道聽起來是怎樣，但真的超好看！（劇情是什么？ ）KPOP女團用音樂擊退身為惡魔的KPOP男團、拯救世界。 （你認真的嗎？ ）我知道，但真的好看！」



韓國網友評論：

1. 我跟朋友推薦的時候也是這樣kkkk介紹內容後大家都發出不屑的笑聲ᅲ

2. 雖然劇情很幼稚，但歌真的超超超好聽kkk

3. 拜託你們真的去看一下啦kkk

4. 我也是那樣，硬著頭皮推薦給朋友，結果全被圈粉了kkk

5. … KPOP DEMON HUNTERS… 為什麼我就是講不出口！！！

6. 如果片名是「偶像巫師驅魔團」「韓國大眾歌謠惡魔獵人團」那種感覺的話，光是聽名字確實很難推銷啦......

7. 你就說跟《冰雪奇緣》差不多就好啊ᅲᅲ

8. 「BLACKPINK就相當於電影《破墓》的金高銀，內容是她去消滅身為陰間使者的BTS」這麼一說，看過的人會說「對對對！超準！」，但沒看的人就會說「那啥鬼？？ ？」

9. 我叫他們「只看前15分鐘就好拜託」，結果都一路看到最後了kkk

10. 我是因為老虎和喜鵲很可愛才去看的kkk

11. 原來這標題在西方人眼裡也缺乏期待值kkk

12. 不過一旦看過之後，就會發現沒比這更適合的片名了對吧？

13. 乾脆直接說「這是Netflix第一名」來推銷會比較快啦XDD

出處：https://theqoo.net/hot/3825840138

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