《犬系恋人》两场吻戏成热门话题！车银优伸舌激吻朴圭瑛让「女友粉」血压升高：可恶，让我来～

【EP.9 影片．雷】车银优在海外的超高人气让新剧《犬系恋人》的两场吻戏成为网上的热门话题！脸蛋天才变成接吻高手～～。

MBC 热门奇幻韩剧《犬系恋人》即将进入尾声，但本周播出的 EP.9 因为一场「成人式吻戏」再次掀起讨论热潮！！



海娜（朴圭瑛 饰）躲进衣橱里藏身，勉强逃脱了困境。陈书元（车银优 饰）找到海娜后，发现她已躲到爱困想睡，两人眼神交会握著对方的手，接著就深深地吻上了对方，虽然画面偏暗但看起来更加暧昧甜蜜，让人看了心跳加速。



网友留言反应：「感觉车银优吻技又进步了！」、「此时此刻我十分羡慕女主角」、「可恶，让我来～」、「我心脏病要发作了...」、「哈哈哈哈哈哈（癫狂的笑）」、「朴圭瑛的眼神也太惹人怜爱了吧～」、「安堆～～～（韩文的不行）」



更早 EP.8 遵循著韩剧第八集定律在雨中热吻，海娜顺利解除诅咒～，两人成为了一对可以尽情热恋的情侣。

大家都看到最新一集了吗？这两场吻戏看完是不是也激发想恋爱的细胞了呢？Viu Original 原创爱情喜剧《犬系恋人》逢星期三晚上在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众亦可免费同步收看。

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