「離婚6年」安宰賢透露感情近況：孤獨但不想再受傷，舒服比火花更重要

安宰賢2019年宣佈與具惠善離婚，6年以來一直單身，近日通過多檔綜藝節目透露了對感情的看法。

安宰賢6月29日更新個人網綜，請來他曾在節目裡兩次偶遇的國小同學，分享他和女友交往13年的故事。 兩人表示雖然各有工作，但每週都約會四五次，將紀念日和交換禮物融入日常，且幾乎不會吵架。 安宰賢對於兩人的相處模式感到驚訝又羨慕，稱他們是戀愛高手、讓戀愛這件事變得很簡單：「所以要跟好的人在一起啊，就很幸福。 你並沒有刻意改變性格，只是受到好的人的影響，讓你自然而然地向著好的方向變化。 真的要跟好的人交往才行。」



安宰賢坦言自己是喜歡獨處的類型，對於需要「浪費能量來見面的戀愛」感到疲憊，聽聞友人反而在約會中獲得充電療愈時再次震驚，感慨真的是很棒的戀情，令他對結婚的感受也放鬆了一些：「比起劈啪作響的火花，更重要的是彼此能夠舒服地見面。 既有一見鐘情，也能長期維持舒適和心動，還因為對方而成為更好的人，真的太棒了。」同學表示希望安宰賢也能如此，安宰賢微笑未作回答。



隨後，安宰賢在7月4日播出的KBS綜藝《情來情往李珉廷》也透露了孤獨心境：「不知不覺間，朋友們都已結婚成為父母，如果臨時約見面會感到抱歉。 即便週末有時間，朋友們也都有自己的家庭，不太好提出見面。 最近一個人這件事真的很孤獨。」

BOOM聞言提議幫安宰賢製作相親企劃，安宰賢拒絕稱「不想再經歷痛苦」，不過大家還是為他送上祝福，氣氛十分溫馨。



此外，安宰賢2015年與具惠善合作電視劇《Blood》結緣，次年公開戀情並閃婚，但2019年便宣布離婚，婚姻關係只維持了4年。



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