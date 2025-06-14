《魷魚遊戲3》最新預告&海報小豬撲滿站C位，在海外試映反應熱烈！出人意料的劇情發展獲得一致好評～

眾所期待的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲3》公開最終章海報，兩大男主李政宰&李炳憲一左一右，把C位讓給了人人都想得到、滿腹鉅款的小豬撲滿。今早也公開了遊戲的終局預告！！

「最後一季，最終對決！」



《魷魚遊戲》第3季（編劇／導演：黃東赫）公開了終極海報，預告了「奇勳」（李政宰 飾）與遊戲總管「Front Man」（李炳憲 飾）正式對立的局面。

▼《魷魚遊戲》第 3 季 | 遊戲終局預告：



海報中，奇勳帶著決然的表情，Front Man則以冷峻的眼神直視鏡頭。試圖終結遊戲的奇勳背後是顯示「X」標記，而守護遊戲的Front Man背後則是「O」，各自表示著是否願意繼續遊戲。



第3季將是該系列的最終季。曾以001號參賽者身份參加遊戲的「寧一」（李炳憲 飾），如今作為遊戲總管Front Man登場，將與反叛失敗的奇勳展開最終對決。

該劇在海外已經收穫不少好評。《魷魚遊戲》第3季方面於12日在英國倫敦舉辦了首映活動，導演黃東赫、李政宰、李炳憲、朴圭瑛等人出席。



當天搶先公開了第1集，約400名觀眾座無虛席。放映結束後，場內響起熱烈掌聲與歡呼。觀眾對更加殘酷的遊戲與無法預測的劇情給予高度讚賞。

而《魷魚遊戲3》將於6月27日在Netflix上線，進入倒數兩週啦～。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞