Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》TWICE志效、定延、彩瑛獻唱！導演參考兩大韓劇男神塑造男主振宇

（本片看點）這部《Kpop 獵魔女團》找來人氣女團 TWICE 成員定延、志效、彩瑛合唱，並由安孝燮配音男一號：振宇（Jinu），滿滿的流行元素加上傳統藝術結合在一起，呈現出的精彩故事直接掀起一波韓流討論熱潮，成為 Kpop 粉絲的必看之作。



在 20 日公開的 Netflix 原創電影《Kpop 獵魔女團》是部以 Rumi（魯米）、Mira（米拉）、Zoey（佐依）所組成的３人女團「HUNTR/X」為主軸，講述她們在華麗舞台背後作為守護世界的隱藏英雄奮戰的歌舞奇幻動畫。影片公開後立刻登上全球 Netflix 電視節目部門的冠軍一位，不僅口碑熱傳，社群上已經湧現大量粉絲繪製的角色同人畫，成功吸引大批死忠粉絲。



▼ Kpop 生態圈融入動畫，成為粉絲必看之作

吸引人之處很多，但最主要的是從片名開始就完整呈現了「Kpop」產業生態圈。Kpop 並非僅作為故事元素被消費，而是以 Kpop 業界為背景展開劇情，深深打動觀眾。



首先是深度分析現實 Kpop 偶像後創作出的魅力角色成為熱話。據製作團隊受訪時表示，打造主角三人組「HUNTR/X」成員時，融合了 ITZY、BLACKPINK、TWICE、模特兒安素妍等特點；而５人組男團的地府死神偶像「Saja Boys」則從 BTS、TXT、Stray Kids、ATEEZ、MONSTA X、BIGBANG 等多個 Kpop 團體汲取靈感。導演 Maggie Kang 特別表示，隊長振宇參考了車銀優、南柱赫等韓國經典的美男形象。



＊TWICE 獻唱的主題曲〈Takedown 〉：



媲美現實 Kpop 偶像熱門歌曲的高完成度原聲帶也話題十足。由 THEBLACKLABEL 製作人 TEDDY、24、ido 等參與創作，HUNTR/X 的〈How It’s Done〉、〈Golden〉、Saja Boys 的〈Soda Pop〉、〈Your Idol〉等曲目誕生。編舞實際為 Kpop 偶像編舞的專業團隊負責，提升整體完成度。片中也穿插了粉絲追星熟悉的場景，如偶像演唱會、單曲發表機制、社群直播、綜藝錄影、粉絲簽名會、年末頒獎典禮...等，真實感滿滿。

＊惡魔男團令人無法抵擋的主題曲〈Soda Pop〉：



▼ 南山塔、紫菜飯捲、鵲虎圖、傳統服飾…濃濃韓國文化與情感

該作徹底考據韓國文化並融入作品也是引發熱潮的關鍵。HUNTR/X 三人設定為朝鮮時代女巫後裔，使用神劍、神刀等傳統武器，服裝融入韓國傳統紋樣與飾品展現韓之美。

＊故事開頭HUNTR/X就在飛機上遇到麻煩，用歌聲的力量擊敗惡魔：歌曲是〈How It’s Done〉。



與男主振宇一同行動的老虎與喜鵲，取材自民畫《鵲虎圖》，化身動畫角色可愛度爆表。主角們餐桌上頻頻出現泡麵、紫菜飯捲等韓國美食，街頭則可見韓文招牌與南山塔等真實場景。







由於具備純正韓國情感，該片不僅在韓國受到喜愛，也憑藉 Kpop 熱潮在海外粉絲圈引發熱烈迴響。《Kpop 獵魔女團》目前在韓國排名第 2，在美國、德國、法國等 17 個 Kpop 韓流強勢國家上映首日便奪下第 1，持續熱播中。





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