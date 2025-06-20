接受車銀優近距離的告白吧！一定要體驗VR演唱會電影中的車銀優，盡情享受與他對視的特別時光！

VR電影絕對是相當特別的體驗，威秀影城獨家推出的《CHA EUN-WOO VR CONCERT：MEMORIES》讓我們透過VR裝置享受與車銀優的兩人時光！在整部電影中除了能夠以超近距離欣賞車銀優的歌舞演出，還穿插著有趣的劇情，並且能夠自己選擇與車銀優共度的結局！

要觀賞VR電影必須戴上特定的裝置，進入影廳後透過螢幕上的解說操作即可，接上電源並調整好適合自己的鬆緊度之後，裝置會進行視線的對焦以及手部偵測，完成之後電影就開演了。一看見車銀優出現在這麼近距離的眼前，電影院裡同時傳出驚呼聲，超近距離看見零瑕疵的美顏，加上他似乎只對著你說話的樣子，眼神直盯著你看，四目相交的感受想必令AROHA們非常滿足，可以全程帶著姨母笑看完。



劇情設定車銀優陷入與女友ROHA分手的情緒，一登場時甚至眼淚在眼眶中打轉，接著他借酒澆愁，帶著醉意拿著手機走向你，問你是否該打電話給前女友？接著車銀優更是抱著愛犬咚咚入鏡一起拍攝，一起帶來一首歌曲。每到一個小環節結束，就出現三個格子可讓觀眾選擇，把手放在指定位置完成選擇，就能看見不一樣的畫面劇情喔！



透過VR鏡頭觀賞他的演出，畫面是相當立體並且有延伸性，上下左右也都可自由轉頭調整視野，就算去看演唱會站在第一排搖滾區，也不會有這麼近的距離，完全不用擔心被遮擋住，雖然知道這是錄製好的影片，但當車銀優凝望著鏡頭，就像是與你四目相交，追星人追求的不就是這樣難忘的瞬間感動嗎？這實在太令人心動了，相信觀眾們都是看著看著不禁嘴角上揚，甚至有種害羞無法直視的心動感覺。



當然要體驗VR電影也有些要留意的地方，就是盡可能「不戴眼鏡」進行觀影，近視的朋友建議配戴隱形眼鏡會比較方便，而VR裝置必須全程連接座椅左後方的充電線，且長時間配戴下來會感到有點重量，因此60分鐘的體驗時間算是足夠的。《CHA EUN-WOO VR CONCERT：MEMORIES》的演出將於台北京站威秀6月20日到6月29日，台北南港Lalaport威秀7月25日到8月7日以及台中大魯閣新時代威秀8月22日到9月7日限定演出！詳情請上威秀影城官方網站查詢。



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