《戀人》開播前安恩真不被看好，被吐槽「選錯演員了」！拍攝期間壓力大到面癱

《戀人》播出後一路走高的收視率和安恩真的精湛演技狠狠打臉曾經批評「演員選錯了」的人。

剛剛結束《戀人》拍攝的安恩真做客了綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，吐露拍攝《戀人》之前身心疲憊。節目中，劉在錫很好奇安恩真與南宮珉的相處模式，安恩真回答：「作為後輩，主動接近他還蠻難的，但時間久了之後就有了辦法，只要坦率就行。 」

劉在錫也提到《戀人》開播前的爭議。 早在《戀人》確認安恩真擔任女主角時，坊間就不斷傳出「女主角選錯人」、「安恩真演技配不上南宮珉」、「安恩真顏值不夠，擔不起女一號」的各種批判聲音，可想而知安恩真當時有多焦慮。 好在她順利進組拍攝，用實力說話，徹底掃除了開播前的質疑聲，通過「吉彩」一角狠狠拿捏了觀眾們的心。 對此安恩真說道：「前一部戲《壞媽媽》差不多快結束的時候就生病了，《戀人》開拍前身體還沒恢復，休息了一個月。 因為沒辦法拍攝，去年這個時候真的身心疲憊，很想休息，可是要工作，就吃了猛藥，產生了副作用。 」



準備《戀人》的過程中，安恩真壓力倍增，「結束劇本排練，洗澡的時候突然就想要逃跑，是第一次拍攝那麼長的古裝劇，也不知道能不能做得好，同時還在想這次拍完之後應該會有很大的進步。 」經歷了《戀人》之後，安恩真也承認自己確實學到了很多東西，「時間在流逝，那些痛苦都過去了，讓我深刻體會根本不需要那樣不安。 」

安恩真還透露因為吃藥，身體產生了副作用，「藥物的原因讓我半邊臉面癱，拍攝期間還去了醫院，但這也不是一下子就能好的，哪怕走10分鐘膝蓋也會腫起來，根本坐不下去，當時我一直把藥放在一個寫了『痊癒計劃』的袋子裡。 」



對於安恩真對自己角色的不自信，一直與之搭戲的南宮珉則勸她「再等等看，我都看過了，真的很不錯，不要太在意」。

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