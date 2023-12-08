人氣戀綜《換乘戀愛3》12月29日播出！出演者長相曝光，這季能否出現像海恩＆賢奎的「換乘情侶」呢？

《換乘戀愛》講述因為多樣原因而分手的情侶們聚到一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。

之前播出的前二季，不僅在網路上引發熱烈討論外，點閱率也持續暴增，更成為 TVING 歷代原創內容累積付費加入入數第一位，在各種話題性排行榜上排名都是第一，展現火熱的人氣。第一季的敏英＆周輝、第二季的娜妍＆熙斗和海恩＆賢奎，至今仍在交往，因此被網友封為「戀綜天花板」。



《換乘戀愛3》的海報以「車站」為主題，在雪花飄落冬季天空下，「EX」和「NEW」的站牌，上面卻繡着著未完成的愛心，而「EX」和「NEW」的站牌還朝著不同方向，而連接兩者的紅線，在今年冬天會有什麼樣的結果呢？



公開的預告中， 在春日紛飛的櫻花下，開始的兩人的愛情，像炎熱的夏天大海一樣激起感情的波濤，直到迎來淒涼的秋風和獨自留下的瞬間爲止...期間還閃過幾位出演者的身影，有露出燦爛笑容的男出演者、有位女出演者則是留著眼淚。歌詞中包含著送別戀人的心意和「我們堅信會永遠的季節」、「現在在褪色的季節盡頭，再次傳達的再見問候」的感性字幕，今年冬天通過《換乘戀愛3》再次相遇他們，會是單獨還是一起迎接新的春天呢？



前兩季的李真姝PD因為在今年初離開 CJ ENM 公司轉戰 JTBC 電視台，第三季將由曾製作過《粉紅謊言》的金仁河PD接棒製作，一樣由 Simon D、李龍真、金叡園、Yura 主持，而《換乘戀愛3》將在12月29日播出，前兩季都有收看的觀眾們，這一季也要追起來啊！



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