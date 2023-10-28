Jessi宣告2年後生寶寶，聊「冷凍雞蛋」也鼓勵BamBam，BamBam：「冷凍我的球？」
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Jessi宣告2年後生寶寶，聊「冷凍雞蛋」也鼓勵BamBam，BamBam：「冷凍我的球？」

明星   2023年10月28日   星期六14:15   草莓  

（封面圖源：YouTube@bamhome截圖）

近日再攜洗腦歌曲〈Gum〉回歸的Jessi年屆35，近日上各大綜藝節目宣傳，總是提到「凍卵」話題，不過她總喊「卵子」為「雞蛋」，弄得他人一頭霧水，相當搞笑。

昨（27）日GOT7 BamBam主持的YouTube綜藝節目《Bam家》（Bam House）更新，最新一集來賓即Jessi。BamBam問起Jessi結婚一事，Jessi大方的說自己想要孩子但沒有男人，比著自己的肚子說要「冷凍雞蛋」、「freezer eggs」，BamBam似懂非懂的問：「可以冷凍？下半身都要冷凍？」
（圖源：YouTube@bamhome截圖）

「You can put it back? 男生也可以？」BamBam聲音高八度詢問，表情非常疑惑，Jessi邊解釋邊鼓勵他：「Yes. 男生也可以用，你也趕快去冷凍！假如你30歲了……」BamBam表情超震驚：「Freeze my balls???」Jessi：「No not your balls, your sperm! Oh my god不是把這個取走！」
（圖源：YouTube@bamhome截圖）

BamBam還以為要「切掉」器官，更繼續問怎麼取走精子、（精子）不是會死掉嗎，Jessi被問到都不知道怎麼回答了，BamBam也自覺荒謬大笑出聲。不過，Jessi對此計畫相當正經，已擬定好大約2年時間，如果沒有遇到喜歡的人，那麼他要效仿小百合接受捐精獨立生下孩子，並透露自己本來對小孩沒興趣，但太喜歡「很像自己」的姪子。
（圖源：YouTube@bamhome截圖）

Jessi不僅在《Bam家》，在劉在錫的《藉口罷了》、金泰均的《兩點出逃》都聊到凍卵話題，劉在錫當時聽見「雞蛋」也一頭霧水，知道答案驚呼了一聲「嚇我一跳」。
（圖源：圖源：YouTube@뜬뜬 DdeunDdeun截圖）

▼《Bam家》（凍卵話題從30:07起）

▼《藉口罷了》（凍卵話題從45:37起）

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