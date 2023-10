Jessi宣告2年後生寶寶，聊「冷凍雞蛋」也鼓勵BamBam，BamBam：「冷凍我的球？」

近日再攜洗腦歌曲〈Gum〉回歸的Jessi年屆35,近日上各大綜藝節目宣傳,總是提到「凍卵」話題,不過她總喊「卵子」為「雞蛋」,弄得他人一頭霧水,相當搞笑。

昨(27)日GOT7 BamBam主持的YouTube綜藝節目《Bam家》(Bam House)更新,最新一集來賓即Jessi。BamBam問起Jessi結婚一事,Jessi大方的說自己想要孩子但沒有男人,比著自己的肚子說要「冷凍雞蛋」、「freezer eggs」,BamBam似懂非懂的問:「可以冷凍?下半身都要冷凍?」



「You can put it back? 男生也可以?」BamBam聲音高八度詢問,表情非常疑惑,Jessi邊解釋邊鼓勵他:「Yes. 男生也可以用,你也趕快去冷凍!假如你30歲了……」BamBam表情超震驚:「Freeze my balls???」Jessi:「No not your balls, your sperm! Oh my god不是把這個取走!」



BamBam還以為要「切掉」器官,更繼續問怎麼取走精子、(精子)不是會死掉嗎,Jessi被問到都不知道怎麼回答了,BamBam也自覺荒謬大笑出聲。不過,Jessi對此計畫相當正經,已擬定好大約2年時間,如果沒有遇到喜歡的人,那麼他要效仿小百合接受捐精獨立生下孩子,並透露自己本來對小孩沒興趣,但太喜歡「很像自己」的姪子。



Jessi不僅在《Bam家》,在劉在錫的《藉口罷了》、金泰均的《兩點出逃》都聊到凍卵話題,劉在錫當時聽見「雞蛋」也一頭霧水,知道答案驚呼了一聲「嚇我一跳」。



▼《Bam家》(凍卵話題從30:07起)



▼《藉口罷了》(凍卵話題從45:37起)



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞