BTS防彈少年團V自曝不愛用香水的真相！原來是「已自帶香氣系統」

韓國天團防彈少年團（BTS）成員 V（金泰亨）最近在巴黎亮相時，不只秀出私藏愛用品，還揭曉了自己很少用香水的原因，粉絲聽完直呼：「不愧是天然香男！」

日前《W KOREA》YouTube 頻道公開了一支題為「首次公開！V帶去巴黎的真心愛用品&在J-Hope演唱會落淚的故事」的影片。 V先是展示了 C品牌的包包和同款品牌的鑰匙圈，笑稱自己平常很少在包包掛東掛西，但這款鑰匙圈太漂亮，讓他直接厚著臉皮對品牌說：「這個送我吧~」



接著V還分享了包包上的絲巾小故事——原來是在巴黎第一天太興奮，立刻開封使用，之後不管是綁包包、綁腰間、掛脖子，甚至當頭巾都用得得心應手。 V打趣說，雖然有人比自己更懂花式用法，但看到別人怎麼搭，他也會忍不住跟著玩。



V又拿出常用的耳機，表示無論是運動、走路聽歌，或飛機上閉眼養神，耳機都是必備神器。 雖然車上有藍牙音箱，但「街上可沒人在你旁邊放音樂」，所以耳機就成了他的隨身舞台。



重頭戲來了——V掏出香水與墨鏡，竟語出驚人地說自己其實不太用香水：「我從國中開始，每天都會擦身體乳，一天不落。 噴香水會跟我的身體乳香味混在一起，所以我不太喜歡。 反而喜歡那種淡淡的香氛精油味。」粉絲聽完秒懂——原來歐巴是自帶「人體香薰機」。 至於墨鏡，他笑說以前愛戴圓框，最近則在嘗試方框款式。

看完這支影片，不得不承認：V的行李箱，不只是裝東西的地方，更像是一座迷你版「泰亨風格博物館」，從絲巾到耳機，甚至「自體香味」的養成祕訣，通通藏在裡面。



