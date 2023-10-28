【K社韓國小百科】《二十五，二十一》金泰梨原型險遭騙婚！「財閥未婚夫」竟是不是男人，「時男時女」多次行騙坐牢、洗腦「生小孩繼承集團」

最近韓網熱搜被這件事佔據一半，還誕生了很mean的流行語「I am xxx」，畢竟過程中每個細節都太誇張了！

韓劇《二十五，二十一》在播時很多人認為金泰梨飾演的「羅希度」有現實原型，即是韓國知名擊劍選手南賢喜。 南賢喜國中就展現出過人的身體素質並開始練習擊劍，大學進入國家隊，2004年出戰奧運會，2006年獲得亞運會團體與個人金牌，2008年獲得奧運會銀牌，實力不凡。





南賢喜的情史也與羅希度相似，有一位從高一開始交往長達十年的青梅竹馬男友元禹寧，對方也是擊劍運動員，可惜最終沒能修成正果。 2011年南賢喜與單車國家隊選手孔孝錫結婚並生下一個女兒，看似已擁有幸福安穩的家庭。



然而今年8月，南賢喜突然通過IG宣佈離婚，同時透露已有新戀人，對方是「真誠、給予盲目的愛的人」，並在10月23日《女性朝鮮》採訪中宣佈即將結婚。

據《女性朝鮮》，南賢喜「男友」全清祖（音）自稱百樂達斯集團（Paradise）會長私生子，在美國出生，十幾歲時是騎馬運動員、多次獲獎，因傷在19歲隱退，之後往來國內外進行藝術體育心理禮儀教育和IT事業。 南賢喜敬佩他年紀輕輕就事業有成，還開玩笑說他是「第三次人生」。 今年1月全清祖首次致電南賢喜，稱為了商務會議上的擊劍對決而想上課，隨後提議一起做擊劍相關教育事業，與南一拍即合。 全清祖自稱對南一見鐘情，在她離婚後告白愛意。



這段時間南賢喜在IG上PO出很多「男友」贈送的禮物，包括名牌包包和豪車等等，還有今年情人節疑似一同在Paradise City酒店度假的照片。 豈料網友看的越多越是起疑，逐漸挖出「男友」的詐騙犯真面目。



首先，南賢喜是出名的小個子、身高只有155cm，但照片中全清祖與她身高相仿、面容線條柔和，真實性別引起網友懷疑。很快就有人翻出某高中畢業照片及采訪影片，其中一名長髮女生就寫著全清祖的名字。





Dispatch也曝光全清祖7大詐騙前科，原來她先後以女人和男人的身份多次行騙、總額達到3億韓元，還在2020年被判刑2年3個月，今年初剛剛釋放！

據D社，全清祖2018年以女性身份在交友app結識男性，自稱馬匹管理師，以弄壞了客人的馬鞍、馬匹去世等理由騙取5700萬。

2019年行騙頻率達到高峰：4月以男性身份騙人投資，謊稱妻子的親哥哥在做投資實業，300萬能換來50億收益; 6月自稱是百樂達斯集團（Paradise）私生子，需要聘請秘書重回集團，以「提高信用等級」為名套取7100萬。

9月又回到女性身份在交友app上結識男性，以結婚為誘餌騙走2300萬; 同月在網上謊稱人在美國、請人代替轉賬投資，陸續騙取1600萬。



全清祖甚至一人分飾兩角，在2019年8月謊稱可以幫人去海外打工賺錢，以就業介紹人和運營人身份哄騙受害人掏錢。 受害人起訴後，全清祖反而威脅說打官司導致她事業賠錢、要求受害人補償損失，最終騙取495萬。

此外還有借人按摩儀不還（價值50萬）、騙友人代買機票（但實際上人在國內）等等，數不勝數。 被害人一致表示全清祖口才極佳，雖然外人看來有很多可疑之處，但當事人全部被他騙得團團轉。

知曉全與南關係的舉報人曾問全為何學習擊劍，得到的回答是「計劃與伊隆馬斯克（Elon Musk）對決」。 該舉報人對D社表示：「任誰看都是騙子，只有南賢喜眼裡是深情愛侶... 真的很鬱悶。」



更扯的是，南賢喜作為生過小孩的人，居然相信自己懷了全清祖的小孩... 南賢喜26日再次接受《女性朝鮮》採訪時表示，交往前就知道全清祖做了變性手術，認為她以前是女人、現在是男人。 全清祖給了她10支驗孕棒，測試後每一支都顯示懷孕。 全清祖不準南賢喜去婦產科檢查，南賢喜回娘家時用妹妹給的驗孕棒再次測驗，結果就是未懷孕。 回憶起來，南賢喜才驚覺全清祖拿來的所有驗孕棒都沒有外包裝。 網友懷疑全清祖給的其實是愚人節玩具，只要加水都會顯示兩條線。



27日南賢喜接受Channel A採訪，稱全清祖曾表示即將繼承百樂達斯集團、會對母女負責，一旦南表示懷疑全就開始生動表演，例如與「母親」通話核實出生地和生父信息，還假扮會長父親給南發簡訊。 但百樂達斯集團已澄清並沒有全清祖這個私生子，南賢喜也終於醒悟被騙：「好混亂、好委屈。 一個人怎麼能騙這麼多人？」 憤怒表示從頭到尾都是全清祖一手擺佈，希望全得到嚴懲。



此外，全清祖為了維持在美長大的人設，刻意在言談間夾雜英文，例如：「OK... 那麼我Next time再去玩吧。 我問wife可不可以過去，她ok所以問問你。 But your friend在一起，I am信賴~」網友猜測此處「信賴」實為「失禮」的筆誤，而且奇怪的英文混雜令人忍俊不禁，「I am」也因此迅速成為流行語。



目前南賢喜已向全清祖通報分手，回到娘家並註銷IG賬號。 全清祖26日淩晨跑去南賢喜娘家反復敲門按鈴，被警方以跟蹤狂嫌疑逮捕，責令不得靠近南賢喜周圍100m、不得以手機聯絡。全清祖自稱3天沒有吃飯睡覺，警方簡單調查後已將其釋放。

韓國知名事件探究節目《我想知道》已預告下週會做全清祖專題，還放出了全清祖以男人身份迎娶女性的婚禮現場照片，持續引起網友關註。



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