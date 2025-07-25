「哥，我愛你...」酒後感性爆發驚到劉在錫！主角竟是他？！

國民MC劉在錫最近在節目中爆料，自己被演員曹政奭的一條「感性爆棚」的最久簡訊給嚇了一跳，引發觀眾爆笑。

事件發生在最近上傳於YouTube綜藝《藉口GO》中，當時電影《殭屍奶爸》的主演曹政奭、李姃垠、曹汝貞（趙汝珍）和尹敬浩共同出演，現場氣氛熱烈。

劉在錫回憶說：「我前陣子給曹政奭發了簡訊，恭喜他憑藉電影《變身機長》獲得第61屆百想藝術大賞最佳男主角獎。 」原本只是普通的祝賀，沒想到曹政奭秒變「感性詩人」，回了一條長文：「哥，我真的愛您...... 現在立刻衝過去見您都行......」



劉在錫看到這「突如其來的愛意」頓時懵了。 他忍不住笑說：「雖然我平常也會跟政奭偶爾聯絡，但這個語氣...... 真的有點太過頭了！」他更打趣道：「原本我們是那種只握手的關係，這條簡訊之後，感覺都快親臉頰了！」



笑點還沒完。 隔天中午，曹政奭發來「補救簡訊」：「哥，昨天我好像喝太多了......」讓劉在錫哭笑不得，現場笑聲不斷。 對此，一旁的曹汝貞聽完後笑著說：「他是因為心情太好啦~」



而劉在錫則暖心回應：「不管怎樣，政奭拿了獎，又出演新電影，感覺很不錯啊~」最後更大方表示，他知道曹政奭本性善良，就回了句「好啊，政奭啊，找時間見見吧。 」

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