《超人回來了》沈亨倬與兒子Haru創下了4.9%的最高收視率！超強氣勢登上「國民兒子」的寶座

KBS2招牌綜藝節目《超人回來了》沈亨倬與6個月大的兒子Haru，緊緊握著爸爸手指的一幕，帶來了令眾人感動的瞬間。

13日（三）播出的第585集《超人回來了》以「某個美好的夏日」為主題，全國收視率達3.4%，最高瞬間收視率更飆到4.9%，延續上升勢頭。此外，Haru首次登場的影片短短兩週就突破330萬觀看次數，話題性十足。



節目中，沈亨倬帶著Haru進行嬰幼兒健康檢查。在前往醫院前，他先到飾品店為「頭髮濃密寶寶」Haru挑選能凸顯魅力的髮飾。被兒子可愛模樣融化的沈亨倬，還當場透露已與妻子平井沙耶達成共識，計劃生到第三胎。朴秀洪稱讚他是「愛國者」，沈亨倬則笑言：「原本妻子想生四個，最後協議為三個。她大概是想讓我擁有更多的家人吧。」





到醫院後，Haru展現出與眾不同的社交能力，俘獲了線上「乾媽乾爹」們的心。當檢查醫師叫他的名字時，他露出迷人的笑眼，並在玩躲貓貓和對鏡子咿呀學語時開心不已。朴秀洪驚嘆：「Haru怎麼這麼愛笑！」Haru還大膽抓起第一次見到的搖鈴，展現驚人的小手力道與強烈的好奇心，流露出又調皮又萌的一面。





沈亨倬對兒子的自豪滔滔不絕：「他很會擺超人姿勢，還能用手抓住腳，肌肉超發達，跳躍能力也很強，讓我想乾脆把他培養成運動員。」Haru的身高、頭圍、體重均位於同齡最高等級，果然是國民級的超人寶寶。



甚至在打預防針時，他在針扎下去前仍然平靜，雖然瞬間哭了一秒，但被爸爸抱起後立刻破涕為笑，釋放出滿滿的乖巧魅力。



當天最讓人動容的場面，是Haru緊緊握住爸爸的手指。感受到兒子小手傳來的溫度，沈亨倬眼神微微泛淚，對Haru說：「一輩子都不要放開爸爸的手。」他又感慨：「爸爸每天都覺得你有新的變化。」崔智友看後表示：「那一刻真的很感動。」朴秀洪也深有同感：「孩子緊緊抓著父母的手時，真的會讓人落淚。」

沈亨倬表示：「聽到醫生說孩子的健康狀況很好，作為爸爸我覺得一定要守護他，直到他能獨立生活為止。」



節目播出後，網上也湧現大量暖心留言：「太可愛了，看得忘了時間」、「怎麼這麼乖又萌」、「Haru要健康長大喔」、「只哭三秒，真是小小力士」、「看Haru就能治癒一天的疲勞」等。《超人回來了》每週三晚間8點30分播出。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞