《超人回來了》迎來首位單親媽媽！這個寶寶和本特利長得也太像了吧～

她在屋塔房說的才不是因為跟本特利很像所以被誤會跟Sam出軌⋯而是她擔心因為兒子是外國臉孔的關係，大家會誤會她的另一半是外國藝人，然後舉了兩個例子Sam跟Fabien，那一段完全沒提到本特利好嗎？寫新聞之可以先確認清楚嗎？