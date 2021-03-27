《超人回來了》迎來首位單親媽媽！這個寶寶和本特利長得也太像了吧～

《超人回來了》迎來首位單親媽媽！這個寶寶和本特利長得也太像了吧～

明星   2021年3月27日   星期六08:00   Tracy   6

韓國日籍女藝人藤田小百合將帶著混血兒子亮相KBS2的育兒真人秀《超人回來了》。

大家都知道《超人回來了》是一檔親子節目，明星爸爸在妻子離家期間獨自照顧寶寶們，從之前的國民三胞胎，到現在的威本聯盟、娜恩小可愛，爸爸們時而手忙腳亂，時而緊緊有條的帶娃日記治癒了廣大觀眾。 節目的宗旨就是讓平時不帶娃的爸爸們和寶寶們單獨相處，而這次節目組卻請來了藤田小百合，拍攝母子倆的相處過程。

▲IG@sayuriakon13

藤田小百合是一位「自發性單親媽媽」。 2019年她在醫院得知自己卵巢年齡為48歲，自然妊娠、試管手術的成功率不高，因此決定通過捐贈的精子成為母親，藤田小百合最終在日本某精子銀行接受了不知名的男性精子的捐贈，並於2020年11月生下一名男嬰。 這次她就帶著出生140多天的兒子Zen一起出鏡。

▲IG@sayuriakon13

從出生開始就備受外界關注的Zen之前還因為長相酷似Sam家的小兒子本特利而登上熱搜。 3個多月的Zen和同時期的本特利都是小光頭，臉蛋肉肉的，十分可愛。藤田小百合此前還在綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》中調侃因為兒子長得和本特利太像，擔心民眾誤以為她和Sam出軌，才大方說出是接受了捐贈精子生下的Zen。

▲IG@sayuriakon13、@bentleyhammington（左：本特利，右：Zen）

「圖：IG@sayuriakon13、@bentleyhammington」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 我還是覺得本特利漂亮！🤣🤣
    2小時前
  • 她在屋塔房說的才不是因為跟本特利很像所以被誤會跟Sam出軌⋯而是她擔心因為兒子是外國臉孔的關係，大家會誤會她的另一半是外國藝人，然後舉了兩個例子Sam跟Fabien，那一段完全沒提到本特利好嗎？寫新聞之可以先確認清楚嗎？
    1小時前
  • 20201年出生 從未來回來的嗎😂
    1小時前
  • 20201年🤣
    1小時前
  • 真的好像🤣
    1小時前
→更多留言...(1)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 《超人回來了》迎來首位單親媽媽！這個寶寶和本特利長得也太像了吧～
© 2021 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手