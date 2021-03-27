《超人回來了》迎來首位單親媽媽！這個寶寶和本特利長得也太像了吧～

韓國日籍女藝人藤田小百合將帶著混血兒子亮相KBS2的育兒真人秀《超人回來了》。
大家都知道《超人回來了》是一檔親子節目，明星爸爸在妻子離家期間獨自照顧寶寶們，從之前的國民三胞胎，到現在的威本聯盟、娜恩小可愛，爸爸們時而手忙腳亂，時而緊緊有條的帶娃日記治癒了廣大觀眾。 節目的宗旨就是讓平時不帶娃的爸爸們和寶寶們單獨相處，而這次節目組卻請來了藤田小百合，拍攝母子倆的相處過程。
▲IG@sayuriakon13
藤田小百合是一位「自發性單親媽媽」。 2019年她在醫院得知自己卵巢年齡為48歲，自然妊娠、試管手術的成功率不高，因此決定通過捐贈的精子成為母親，藤田小百合最終在日本某精子銀行接受了不知名的男性精子的捐贈，並於2020年11月生下一名男嬰。 這次她就帶著出生140多天的兒子Zen一起出鏡。
▲IG@sayuriakon13
從出生開始就備受外界關注的Zen之前還因為長相酷似Sam家的小兒子本特利而登上熱搜。 3個多月的Zen和同時期的本特利都是小光頭，臉蛋肉肉的，十分可愛。藤田小百合此前還在綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》中調侃因為兒子長得和本特利太像，擔心民眾誤以為她和Sam出軌，才大方說出是接受了捐贈精子生下的Zen。
▲IG@sayuriakon13、@bentleyhammington（左：本特利，右：Zen）
「圖：IG@sayuriakon13、@bentleyhammington」
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究