《Running Man》首次公開忙內池睿恩新家，創下今年最高收視率！劉在錫高檔家電禮物慘被拒～

首次公開主持人池睿恩新家的 SBS 綜藝節目《Running Man》，刷新了今年最高收視率紀錄，過程爆笑又新鮮。成員們帶著喬遷禮物到訪，主人是有資格可以拒絕收下的喔！

根據尼爾森韓國的全國收視率統計，27日播出的《Running Man》拿下 4.8% 的收視率，創下今年節目最高紀錄。

當天節目以「Happy 睿恩 Day」為主題，呈現成員們造訪池睿恩新家的故事。成員們在正式的喬遷派對前，決定為同時過生日的池睿恩自費購買禮物。不過，池睿恩表示「我不像金鍾國那樣全部都收」，並進行「禮物挑選制」，引發爆笑。



宋智孝準備了菜瓜布與鍋具組，但被拒收；就連金鍾國購買的浴室清潔用品刮水器，也被池睿恩以「前輩自己用吧」婉拒。被拒收的金鍾國反而高興地將刮水器收回（拿回去自己用），再次證明了他「節儉男」的形象。主張極簡生活的池睿恩，甚至拒收了劉在錫送的泡麵料理器（價值19萬9千韓元）；



▼然而當 HAHA 拿出各種零食作為禮物時，她卻毫不拒絕地收下，展現出「吃貨」本色。



▼被收下＆被拒絕的禮物清單：（左邊是收下的，右邊是拒絕的）





此外，池睿恩特地為《Running Man》保留的新家也首次曝光。整潔又溫馨的感性裝潢，讓所有成員讚不絕口地說「好漂亮」。不過，當大家注意到屋內各處出現的高價擺飾時，梁世燦忍不住唸道：「妳這樣會存不到錢啦。」池睿恩則笑著回應：「因為我除了在家就不出門，所以才投資在家裡啊。」引發大笑。而重視「感性」的她，室內幾乎不開燈而接受自然光，在成員和製作組希望打開燈光時，還要求：「這是我的感性，請跟著我的感性來。」堅持不開燈的模樣也讓現場爆笑不斷。



此外，節目末尾還公開了下集預告，演員金荷娜、南優賢與李濬榮將作為嘉賓出演的開場，進一步提升了觀眾對下集的期待感。



▼下集預告：8月3日下午6點10分播出。



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