《閃亮的西瓜》恩傑為助功父母卻情不自禁！溫柔幫助媽媽場面超可愛，網友：「兩人太像了」（EP.9-10）

《閃亮的西瓜》最新第9、第10集，不僅「父母愛情」河李燦（崔顯旭飾）與尹清雅（申銀秀飾），河恩傑（厲雲飾）與「崔世京」（薛仁雅飾）也有了進展！尹清雅與河恩傑母子互動也很受網友歡迎。

（以下涉及劇透）



河恩傑和爸爸河李燦（崔顯旭飾）說好要公平競爭崔世京（實是車恩宥）、都不能見她，結果崔世京回到西園藝高上課，河恩傑怕得要死瘋狂躲避，崔世京見狀更是追趕……兩個人上演貓追老鼠戲碼，外人都看不懂是在談戀愛還是追殺。



初戀記憶製造團練習室換到了校園外，河李燦直接犯規把崔世京帶進團裡，河恩傑也帶了媽媽尹清雅來。尹清雅變成樂團服化設計師，崔世京變成樂團攝影師，為了印證兩人實力，河李燦和河恩傑分別與兩人獨處。獨處的時光，河恩傑情不自禁吻了崔世京（就算以為是大嬸還是吻了下去XD），尹清雅向河李燦承認自己喜歡他。



La Vida老闆（鄭尚勳飾）提示河恩傑自己為他帶來了「幫手」，但他必須先幫助幫手，幫手才會幫助他。「幫手」正是車恩宥，車恩宥會想一走了之，是因為自己患了病，因媽媽的關係對大提琴產生嚴重陰影。

有緣的是，原來租借練習室的人是年輕的Viva爺爺（朴浩山飾），他找來尹東進幫助初戀記憶團，河恩傑等人一聽不得了，因為初戀記憶團是尹東進心中的「真．詐欺團」啊！初戀記憶團被迫改名，最後以尹清雅喜歡的「西瓜」命名，易名成了「Watermelon Sugar」。

尹東進確實也是幫手？警告了厄運的發生？畫面轉到2023年，尹東進（YB尹度玹飾）透露初戀記憶團只剩他和吳馬周，因為當年的校慶「有個成員闖了大禍，一個成員受了重傷」。

到底是怎麼回事？河恩傑已經改變了1995年那麼多事情，有機會阻止讓爸爸失去聽力的嚴重意外嗎？11集預告，恩傑得知了事故發生在彩排那天，那天果真有一群人來找麻煩。



除了擔心、推測劇情發展之外，這兩集播出後，河恩傑與車恩宥的對話，還有尹清雅與河恩傑母子互動頗受歡迎。有網友笑說，河恩傑和車恩宥用著彼此都熟悉的2023年說話方式，卻渾然不覺（一個以為對方是大嬸，一個以為是大叔啊XD），而尹清雅與河恩傑比著手語，驚訝的瞪大圓圓眼睛如出一轍，「兩人看起來真的太像了……圓滾滾的兔帽子（指韓國流行的、韓明星總被粉絲要求帶的那種毛茸茸兔頭帽子XD）啊……」，果真是母子！



반짝이는 워터멜론

아 은결은유 둘다 23년에 살던 애들이라 자가격리 격리해제 엄청 익숙하게 대화 이어지는거 갸웃김..... pic.twitter.com/7CoVVQdHFM — 드라마보는 사람 (@_drama_watching) October 23, 2023

반짝이는 워터멜론

은결이 이찬청아 엄마아빠씨피에 매우 진심임ㅋㅋㅋㅋㅋ

근데 진짜 둘이 너무 닮아보여.. 눈땡글 토끼모자.. pic.twitter.com/sgH4Rjm46c — 드라마보는 사람 (@_drama_watching) October 24, 2023

토끼 모자 귀 뾱뾱 누르는 거 다시봐도 울음나와 너무따랑뜨러ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ pic.twitter.com/Uf42OxEaFM — 먀 (@_____leledream) October 26, 2023

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞