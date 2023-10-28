《閃亮的西瓜》恩傑為助功父母卻情不自禁！溫柔幫助媽媽場面超可愛，網友：「兩人太像了」（EP.9-10）
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《閃亮的西瓜》恩傑為助功父母卻情不自禁！溫柔幫助媽媽場面超可愛，網友：「兩人太像了」（EP.9-10）

韓劇   2023年10月28日   星期六16:10   草莓  

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《閃亮的西瓜》）

《閃亮的西瓜》最新第9、第10集，不僅「父母愛情」河李燦（崔顯旭飾）與尹清雅（申銀秀飾），河恩傑（厲雲飾）與「崔世京」（薛仁雅飾）也有了進展！尹清雅與河恩傑母子互動也很受網友歡迎。

（以下涉及劇透）

河恩傑和爸爸河李燦（崔顯旭飾）說好要公平競爭崔世京（實是車恩宥）、都不能見她，結果崔世京回到西園藝高上課，河恩傑怕得要死瘋狂躲避，崔世京見狀更是追趕……兩個人上演貓追老鼠戲碼，外人都看不懂是在談戀愛還是追殺。
（圖源：黃viu煲劇平台@《閃亮的西瓜》）

初戀記憶製造團練習室換到了校園外，河李燦直接犯規把崔世京帶進團裡，河恩傑也帶了媽媽尹清雅來。尹清雅變成樂團服化設計師，崔世京變成樂團攝影師，為了印證兩人實力，河李燦和河恩傑分別與兩人獨處。獨處的時光，河恩傑情不自禁吻了崔世京（就算以為是大嬸還是吻了下去XD），尹清雅向河李燦承認自己喜歡他。
（圖源：黃viu煲劇平台@《閃亮的西瓜》）（圖源：黃viu煲劇平台@《閃亮的西瓜》）

La Vida老闆（鄭尚勳飾）提示河恩傑自己為他帶來了「幫手」，但他必須先幫助幫手，幫手才會幫助他。「幫手」正是車恩宥，車恩宥會想一走了之，是因為自己患了病，因媽媽的關係對大提琴產生嚴重陰影。

有緣的是，原來租借練習室的人是年輕的Viva爺爺（朴浩山飾），他找來尹東進幫助初戀記憶團，河恩傑等人一聽不得了，因為初戀記憶團是尹東進心中的「真．詐欺團」啊！初戀記憶團被迫改名，最後以尹清雅喜歡的「西瓜」命名，易名成了「Watermelon Sugar」。

尹東進確實也是幫手？警告了厄運的發生？畫面轉到2023年，尹東進（YB尹度玹飾）透露初戀記憶團只剩他和吳馬周，因為當年的校慶「有個成員闖了大禍，一個成員受了重傷」。

到底是怎麼回事？河恩傑已經改變了1995年那麼多事情，有機會阻止讓爸爸失去聽力的嚴重意外嗎？11集預告，恩傑得知了事故發生在彩排那天，那天果真有一群人來找麻煩。

除了擔心、推測劇情發展之外，這兩集播出後，河恩傑與車恩宥的對話，還有尹清雅與河恩傑母子互動頗受歡迎。有網友笑說，河恩傑和車恩宥用著彼此都熟悉的2023年說話方式，卻渾然不覺（一個以為對方是大嬸，一個以為是大叔啊XD），而尹清雅與河恩傑比著手語，驚訝的瞪大圓圓眼睛如出一轍，「兩人看起來真的太像了……圓滾滾的兔帽子（指韓國流行的、韓明星總被粉絲要求帶的那種毛茸茸兔頭帽子XD）啊……」，果真是母子！

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