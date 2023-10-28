Jessi宣告2年后生宝宝，聊「冷冻鸡蛋」也鼓励BamBam，BamBam：「冷冻我的球？」

近日再携洗脑歌曲〈Gum〉回归的Jessi年届35，近日上各大综艺节目宣传，总是提到「冻卵」话题，不过她总喊「卵子」为「鸡蛋」，弄得他人一头雾水，相当搞笑。

昨（27）日GOT7 BamBam主持的YouTube综艺节目《Bam家》（Bam House）更新，最新一集来宾即Jessi。BamBam问起Jessi结婚一事，Jessi大方的说自己想要孩子但没有男人，比著自己的肚子说要「冷冻鸡蛋」、「freezer eggs」，BamBam似懂非懂的问：「可以冷冻？下半身都要冷冻？」



「You can put it back? 男生也可以？」BamBam声音高八度询问，表情非常疑惑，Jessi边解释边鼓励他：「Yes. 男生也可以用，你也赶快去冷冻！假如你30岁了……」BamBam表情超震惊：「Freeze my balls???」Jessi：「No not your balls, your sperm! Oh my god不是把这个取走！」



BamBam还以为要「切掉」器官，更继续问怎么取走精子、（精子）不是会死掉吗，Jessi被问到都不知道怎么回答了，BamBam也自觉荒谬大笑出声。不过，Jessi对此计画相当正经，已拟定好大约2年时间，如果没有遇到喜欢的人，那么他要效仿小百合接受捐精独立生下孩子，并透露自己本来对小孩没兴趣，但太喜欢「很像自己」的侄子。



Jessi不仅在《Bam家》，在刘在锡的《藉口罢了》、金泰均的《两点出逃》都聊到冻卵话题，刘在锡当时听见「鸡蛋」也一头雾水，知道答案惊呼了一声「吓我一跳」。



▼《Bam家》（冻卵话题从30:07起）



▼《藉口罢了》（冻卵话题从45:37起）



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