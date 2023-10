Jessi宣告2年后生宝宝，聊「冷冻鸡蛋」也鼓励BamBam，BamBam：「冷冻我的球？」

近日再携洗脑歌曲〈Gum〉回归的Jessi年届35,近日上各大综艺节目宣传,总是提到「冻卵」话题,不过她总喊「卵子」为「鸡蛋」,弄得他人一头雾水,相当搞笑。

昨(27)日GOT7 BamBam主持的YouTube综艺节目《Bam家》(Bam House)更新,最新一集来宾即Jessi。BamBam问起Jessi结婚一事,Jessi大方的说自己想要孩子但没有男人,比著自己的肚子说要「冷冻鸡蛋」、「freezer eggs」,BamBam似懂非懂的问:「可以冷冻?下半身都要冷冻?」



「You can put it back? 男生也可以?」BamBam声音高八度询问,表情非常疑惑,Jessi边解释边鼓励他:「Yes. 男生也可以用,你也赶快去冷冻!假如你30岁了……」BamBam表情超震惊:「Freeze my balls???」Jessi:「No not your balls, your sperm! Oh my god不是把这个取走!」



BamBam还以为要「切掉」器官,更继续问怎么取走精子、(精子)不是会死掉吗,Jessi被问到都不知道怎么回答了,BamBam也自觉荒谬大笑出声。不过,Jessi对此计画相当正经,已拟定好大约2年时间,如果没有遇到喜欢的人,那么他要效仿小百合接受捐精独立生下孩子,并透露自己本来对小孩没兴趣,但太喜欢「很像自己」的侄子。



Jessi不仅在《Bam家》,在刘在锡的《藉口罢了》、金泰均的《两点出逃》都聊到冻卵话题,刘在锡当时听见「鸡蛋」也一头雾水,知道答案惊呼了一声「吓我一跳」。



▼《Bam家》(冻卵话题从30:07起)



▼《藉口罢了》(冻卵话题从45:37起)



