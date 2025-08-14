新戀綜《真正不錯的人》海報「照騙」？實擁有金宇彬、孫慏梧、金度妍、雪炫、孔劉明星臉！

tvN全新戀愛綜藝新戀綜《真正不錯的人》找來明星當「愛友」，要介紹他們心中認為「真正不錯」的單身朋友一同聯誼，這些朋友們「明星臉」還真不少！對比節目原先釋出的海報，不少人都覺得「拍醜了」呢！

河廷根→金宇彬、《黑暗榮耀》孫慏梧



《單身即地獄》知名人氣男李官熙，從出演者變成了旁觀的主持群，介紹了好友河廷根，河廷根一出場就引發女愛友們尖叫，尤其是李美珠和許齡智激動不已，池睿恩還被發現「合不攏嘴」！



到底是有多帥？李官熙表示臉長得像金宇彬，體格像籃球員，男愛友們也認證有金宇彬的氛圍！李官熙還保證會把他打造成「第二個李官熙」哩！很快的，第一集河廷根就引發眾怒了！河廷根對女生拍背就算了，還直接地摟腰！？李美珠直接站起來對槓李官熙，金南喜也激動地表示無法理解，池睿恩和姜素拉在旁同樣搖搖頭……幸好(?)李官熙很會看臉色馬上道歉，但還是默默稱讚「廷根很不錯啊！」



雖然愛友們都認證河廷根長得像金宇彬，但觀眾、網友認為他更像《黑暗榮耀》孫慏梧！也就是演員金建宇！YouTube上有則留言「首先我覺得李官熙的朋友應該和『不錯的人』有距離吧ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ說像金宇彬但更像《黑暗榮耀》孫慏梧ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」高達1800讚，看來大家都認同河廷根並非那麼「無害」，且更像金建宇無誤！另外也有留言說像演員張基龍、南宮珉。

▼河廷根IG



▼金宇彬



▼金建宇



李多蕙→金度延、李伊



上述李美珠為「她」抓狂的那人正是好友李多蕙，李美珠毫不諱言好友天生麗質又漂亮，「長頭髮簡直要瘋了，不知道為什麼突然剪了短髮」。節目上曝光的李多蕙私人照片確實是長髮，有種優雅、文青氣息，不過實際上和美珠一樣很健談，兩個人在訪問時還故意恭維對方呢！



節目上並沒有提到她長得像誰，不過觀眾秒聯想女團I.O.I、Weki Meki出身的金度延，還有演員李伊！該留言破千讚，你是不是也想到了呢？

▼李多蕙並無公開IG，只能看節目釋出的照片了



▼金度妍



姜秀珍→雪炫、夏希羅



退役足球明星金永光，介紹了女性好友姜秀珍，金永光對她讚譽有加，說她唱歌好聽又長得很漂亮、沒有什麼缺點，對她沙啞的聲音也表示很有磁性，甚至坦言「以男生的立場來看，很讓人很心動」。



姜秀珍黝黑的皮膚露出擁潔白牙齒的笑容，一登場就收到愛友們驚呼，尤其是李美珠瘋狂讚嘆：「真的很美，我的天啊！」許齡智很快聯想到女團AOA出身的演員雪炫，曹世鎬也認同！



▼姜秀珍並無公開IG，而下為雪炫



而YouTube倒有個網友說「和夏希羅（演員）一模一樣，說是女兒也會相信」，讚數也破千，有則回覆說像正以女團Baby V.O.X回歸的演員尹恩惠，亦有人說像演員姜旻兒。

▼姜秀珍也無公開IG，下為夏希羅



▼尹恩惠



▼姜旻兒



金建遇→孔劉、崔政勳



曹世鎬節目一開場就遇告好友像孔劉，愛友們因此相當期待。金建遇一頭鬈髮，一身西裝搭上低領內搭T恤，大家都認同很有時尚感，且確實有孔劉的影子！然而金建遇相貌偏娃娃臉，同時擁有了可愛也有孔劉般的成熟感，依照曹世鎬和許齡智的整理便是「比較可愛的恐龍相」



▼金建遇IG是公開的，照片顯示品味確實非凡，姜素拉在他登場時也說了穿搭有Jannabi的感覺，應是指Jannabi主唱崔政勳。



▼孔劉



▼崔政勳



金信泳→白智媛



池睿恩和金信泳是中學（國中）到現在的好朋友，金信泳身高180公分又被讚許會穿搭，大家都認同很有模特兒的架式！有網友說她很像《安娜》裡鄭恩彩的媽媽，也就是演員白智媛。

▼金信泳IG



▼白智媛（下圖中）



除了上述5位擁明星臉的演出者外，還有金南喜好友「麻浦貴族少爺」吳賢真、姜素拉好友「把美貌藏起來的書蟲女孩」崔芝恩，以及許齡智好友「興趣富翁好感型男人」申東河，他們也讓你覺得擁哪些明星臉嗎？



而這些出演者們你看好誰和誰牽線成功呢？《真正不錯的人》光是第一集精華影片在YouTube就破了33萬高點閱次數！一些場面討論度特別高，還沒跟上的快跟上吧！香港Viu每週一深夜更新！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

