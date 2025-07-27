《Running Man》忙內池睿恩住家首次公開，大神劉在錫贈送符合她食量的禮物！

池睿恩的家在節目中首次曝光！今天（27日）播出的 SBS《Running Man》中，成員們將展開一場向池睿恩「接力送禮」的攻勢。

據製作組透露，近期錄製的節目以「Happy 睿恩 Day」競賽為主題，成員們造訪了池睿恩的新家，舉辦喬遷派對。到訪前，成員們為了準備喬遷禮物展開了各式各樣的超市大採購，被分成了以「吃貨」池睿恩為對象的「美食派」和以生活用品為主的「實用派」，進行風格迥異的購物比拼。



其中最引人注目的禮物就是劉在錫準備的喬遷禮物。劉在錫發現了一款完全符合池睿恩食量的家電後說道：「要送這種才對！」預告滿意度 100%，展現了超大方的舉動。究竟這份禮物是什麼？能否正中房主池睿恩的喜好，引人期待。



而後，手提滿滿禮物抵達池睿恩家的成員們，對池睿恩獨特且鮮明的「MZ 感性」品味驚嘆不已。成員們為了獲得池睿恩的青睞，邊自我檢視禮物邊進行禮物簡報，緊張不已。結果，自稱「極簡主義者」的池睿恩甚至表示：「我會挑著收禮物喔。」在雙方同意下被退回的禮物，隨即展開了由成員們重新分配的全新概念「喬遷禮物拍賣會」。



▼預告，今天（27日）下午6點10分（韓國時間）播出：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞