《PEAK TIME》結束後已回歸3次！DKB「超高速回歸」11月又來XD

Brave娛樂今（23）日宣布旗下男團DKB（E-CHAN、D1、TEO、GK、熙瓚、LUNE、准序、YUKU、HARRY-JUNE）正以11月回歸為目標，正在準備新專輯。

DKB自4月結束競演節目《PEAK TIME》演出後，忙於節目後巡迴演唱會之外，6月就攜迷你專輯《I NEED LOVE》回歸，成為節目闖進決賽裡TOP6首個回歸的團體，專輯銷量翻漲10倍之多成績有目共睹，緊接著8月再推出改版專輯《WE LOVE YOU》，接下來便是11月「又」要再推出新專了。



▼DKB還為本月及下月舉行的全國運動會獻唱主題曲‎



半年就回歸3次，一些網友反應「大發」，認為DKB表現得太好了、真的很認真工作，而推特上不少粉絲BB們哀號，紛紛貼出驚訝、腦袋當機哏圖，並非全然欣喜Brave娛樂的作法。也有BB整理DKB這一年來的行程，看起來確實自《PEAK TIME》之後毫無空白期。



Like there’s no way??



I hope it’s a single release like rollercoaster this is actually insane https://t.co/0KyrKdXHVa pic.twitter.com/buXXRwPGiU — (@DKB_LA) October 23, 2023

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