熱血男團DKB獻唱全國體育大會、全國身障運動會主題曲〈The Wave〉MV公開

前幾天才來到台灣參與《PEAK TIME》TOP6演唱會的熱血男團DKB，獻唱韓國「第104屆全國體育大會」及「第43屆全國身障運動會」K-POP之主題曲今（21日）公開。

分別在10月與11月全羅南道舉行的「第104屆全國體育大會」與「第43屆全國身障運動會」，主題曲邀請了以團隊合作與熱血表演見長的男團DKB獻唱，想透過新的方式向大眾傳達全國體育大會的特色及地位，主題曲〈The Wave〉融合了「生命之地」全羅南道的特色，傳達「認同感」、「競爭」與「感動」。



特別的是，此次全國體育大會推出主題曲，是韓國除了奧運、世界盃等國際賽事之外，首次推出賽事主題曲，蘊含了想將全國體育大會推廣成為國際運動會的抱負，同時希望能傳播K-POP甚至K文化予全球。

〈The Wave〉音源午時公開，網友反響頗佳，認為歌曲充滿正能量、激勵人心，和DKB的活力相得益彰，希望趕快能看見舞蹈版本，也有人趁機提出意見，認為公司DKB不應該再唱「分手歌曲」了，應該多唱這類型的嗨歌。MV傍晚亦公開，結合了DKB錄音畫面與各種體育活動場面。

▼〈The Wave〉



▼附上DKB前陣子回歸的歌曲〈All Yours〉與〈Told You〉



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