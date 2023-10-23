李美賢太厲害啦！韓孝周參加「鐵人三項」接力比賽，獨自完成自行車40公里！

韓孝周近日參加了統營鐵人三項，她也通過 IG 限時動態轉發當天的相關照片。

據悉，這次的統營鐵人三項比賽是接力式的，游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里，而韓孝周是負責自行車的部分。隊友通過SNS表示：「韓孝周在統營鐵人三項比賽中，完成了最辛苦的自行車40公里的部分，還有從今天午餐開始她都買單了。」

韓孝周日前在《MOVING 異能》中飾演「李美賢」一角，她以其出色的外貌、卓越的演技和個人魅力征服無數觀眾的心。與趙震雄、車勝元等人主演的電影《信徒2》也將在11月17日於Netflix上線，電影講述在龍山站展開激烈血戰後，依然追蹤李先生組織的元浩和消失的樂，以及再次出現在他們面前的布萊恩和新角色大刀，他們之間令人窒息的戰爭。



劇中，韓孝周飾演了解販毒組織頭目李先生真實身份的人物「大刀」，公開的劇照她用冰冷的眼神展現壓倒性的存在感，特別是她還戴著大大的眼鏡和假牙，皮膚顯得黝黑粗糙，讓觀眾們大吃一驚，很期待他這次的角色呢～！



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