BAE173拆兩半參加選秀，導師看了都嘆氣，網抱不平：「有李翰潔和全珉稶怎麼不紅？」
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BAE173拆兩半參加選秀，導師看了都嘆氣，網抱不平：「有李翰潔和全珉稶怎麼不紅？」

綜藝   2024年11月3日   星期日19:00   草莓  

（封面圖源：JTBC《PROJECT 7》官網截圖、黃viu綜藝平台@《PROJECT 7》截圖、iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖、IG@starlightboys）

BAE173在《PROJECT 7》惹哭Ryan Jhun老師，在《星光閃耀的少年》又讓崔榮晙老師嘆：「他們的人生就是場選秀。」

近期又興起「韓團選秀競賽熱」，從《Road to Kingdom : Ace of Ace》、《SCOOL》、《PROJECT 7》到最新開播的《星光閃耀的少年》，剛好都是男子選秀，而這之中有個已出道的團名一直出現，就是「BAE173」。

「BAE173」去年曾全員參賽男團競演節目《PEAK TIME》成功增加知名度，今年再度全員參賽，但拆成兩半，成員J-MIN、MUZIN、俊庶與盈署參加《PROJECT 7》，參賽名全珉稶（音同郁）、金賢右、朴俊庶與柳盈署；成員翰潔、裕俊、道河與BIT參加《星光閃耀的少年》，參賽名翰潔、裕俊、道河與旼渽。
BAE173全珉稶、金賢右、朴俊庶、柳盈署（圖源：JTBC《PROJECT 7》官網截圖）BAE173翰潔、裕俊、道河、旼渽（圖源：IG@starlightboys）

八個人在兩檔節目首播登場時，都讓導師給出了訝異與心疼反應，也帶給觀眾深刻印象。曾在《PEAK TIME》相遇，甚至更早還合作過專輯製作的導師Ryan Jhun，在《PROJECT 7》再見他們反應竟哭了，哽咽落淚：「為什麼來這裡了……」似乎對他們只能一遍一遍上選秀和一般練習生拚搏感到不捨。
（圖源：黃viu綜藝平台@《PROJECT 7》截圖）

*延伸閱讀：‎〈Ryan Jhun又為選手哭了！《PROJECT 7》見《PEAK TIME》熟面孔BAE173落淚說不出話〉‎

而《星光閃耀的少年》，導師崔榮晙（又譯崔容俊）一聽到他們名號就嘆氣：「我已經在兩個節目裡看到他們了，現在他們的人生就是場選秀。」還說：「舞台結束後，真想和他們痛快地聊一場。」曾是《PEAK TIME》主持人的導師李昇基也對他們說：「沒想到在這裡又見面了。」導師STAYC沈潤姿甚至和他們是同期出道，才早一個禮拜出道，她遺憾地表示：「在這裡碰到，心情很複雜。」
（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）

BAE173一些人「選秀履歷」很精彩，除了全員參賽過《PEAK TIME》之外，俊庶參加過《少年24》，道河參加過《極限出道 野生偶像》，歷練最高的恐怕是隊長翰潔了，翰潔還參加過《The Unit》與《PRODUCE X 101》，是四檔選秀節目的經歷者！提到去年在《PEAK TIME》闖進決賽得到第五名後的變化，裕俊坦言「沒什麼很大的變化」，翰潔也認為團體在目前KPOP所有男團中「可能是吊車尾」。和《Project 7》四人一樣，來到《星光閃耀的少年》的四人也要把握機會闖出名堂。
（圖源：iQIYI@《星光閃耀的少年》截圖）

八人的初登場雖然被導師用高表準看待，不過仍繳出不錯的評等，《Project 7》朴俊庶以超強舞蹈能力、穩定的舞台表現拿到最高S級，全珉稶、金賢右與柳盈署也有A級；《星光閃耀的少年》翰潔與旼渽拿到全星級（三星，後來被擠掉），裕俊與道河二星。初登場看似漂亮，崔榮晙老師仍說了重話：「就是選秀的水準而已，在這範圍內做得很好，這也是你們會在這裡的理由，剛好是裡面做得最好的，但不能滿足於此，如果滿足了，那我們下次還會再見面！」

▼裕俊&旼渽&翰潔&道河四人表演2PM〈Ｍy House〉

看著BAE173拆兩團再拚選秀，不僅粉絲ELSE心疼不已，《PEAK TIME》與《PRODUCE X 101》忠實觀眾也都抱著相同心情，覺得是公司PocketDol Studio不會經營。再者，公司代表金光洙「惡名昭彰」，雖然有慧眼挖掘明星，但曾被爆出虐待旗下藝人，SG Wannabe與SeeYa都有分帳不明、明明正紅卻沒賺錢的情況，Turbo金鍾國甚至被毆打，還有T-ara霸凌事件沒能處理清楚……等等問題，讓金光洙相當不受信任。

BAE173陣中有《PRODUCE X 101》、人氣限定團X1出身的李翰潔，還有魅力十足的Rapper全珉稶，兩位實力與外貌兼具，不少網友異口同聲想問：「有李翰潔和全珉稶怎麼可能不紅？」

兩檔節目八人最新表現，《PROJECT 7》「定位競賽」Vocal、Dance與Rap MVP全由BAE173拿下，柳盈署Vocal MVP、朴俊庶Dance、全珉稶Rap，人氣投票排名方面，全珉稶穩居第一，金賢右、朴俊庶與柳盈署在10~23之間徘徊。《星光閃耀的少年》主題曲任務，旼渽力拚前九名合格回到全星級，翰潔與裕俊惜降一星，投票排名上翰潔4，旼渽、道河與裕俊在10~13間。BAE173兩大廣受認可的王牌李翰潔、全珉稶能重新出道的希望相當大。

▼柳盈署

▼朴俊庶

▼全珉稶

▼金賢最新表演無個人直拍，僅全體影片

▼旼渽、翰潔、道河、裕俊在內的主題曲〈Good Luck〉MV

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