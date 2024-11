BAE173拆兩半參加選秀，導師看了都嘆氣，網抱不平：「有李翰潔和全珉稶怎麼不紅？」

BAE173在《PROJECT 7》惹哭Ryan Jhun老師,在《星光閃耀的少年》又讓崔榮晙老師嘆:「他們的人生就是場選秀。」

近期又興起「韓團選秀競賽熱」,從《Road to Kingdom : Ace of Ace》、《SCOOL》、《PROJECT 7》到最新開播的《星光閃耀的少年》,剛好都是男子選秀,而這之中有個已出道的團名一直出現,就是「BAE173」。

「BAE173」去年曾全員參賽男團競演節目《PEAK TIME》成功增加知名度,今年再度全員參賽,但拆成兩半,成員J-MIN、MUZIN、俊庶與盈署參加《PROJECT 7》,參賽名全珉稶(音同郁)、金賢右、朴俊庶與柳盈署;成員翰潔、裕俊、道河與BIT參加《星光閃耀的少年》,參賽名翰潔、裕俊、道河與旼渽。



八個人在兩檔節目首播登場時,都讓導師給出了訝異與心疼反應,也帶給觀眾深刻印象。曾在《PEAK TIME》相遇,甚至更早還合作過專輯製作的導師Ryan Jhun,在《PROJECT 7》再見他們反應竟哭了,哽咽落淚:「為什麼來這裡了……」似乎對他們只能一遍一遍上選秀和一般練習生拚搏感到不捨。



而《星光閃耀的少年》,導師崔榮晙(又譯崔容俊)一聽到他們名號就嘆氣:「我已經在兩個節目裡看到他們了,現在他們的人生就是場選秀。」還說:「舞台結束後,真想和他們痛快地聊一場。」曾是《PEAK TIME》主持人的導師李昇基也對他們說:「沒想到在這裡又見面了。」導師STAYC沈潤姿甚至和他們是同期出道,才早一個禮拜出道,她遺憾地表示:「在這裡碰到,心情很複雜。」



BAE173一些人「選秀履歷」很精彩,除了全員參賽過《PEAK TIME》之外,俊庶參加過《少年24》,道河參加過《極限出道 野生偶像》,歷練最高的恐怕是隊長翰潔了,翰潔還參加過《The Unit》與《PRODUCE X 101》,是四檔選秀節目的經歷者!提到去年在《PEAK TIME》闖進決賽得到第五名後的變化,裕俊坦言「沒什麼很大的變化」,翰潔也認為團體在目前KPOP所有男團中「可能是吊車尾」。和《Project 7》四人一樣,來到《星光閃耀的少年》的四人也要把握機會闖出名堂。



八人的初登場雖然被導師用高表準看待,不過仍繳出不錯的評等,《Project 7》朴俊庶以超強舞蹈能力、穩定的舞台表現拿到最高S級,全珉稶、金賢右與柳盈署也有A級;《星光閃耀的少年》翰潔與旼渽拿到全星級(三星,後來被擠掉),裕俊與道河二星。初登場看似漂亮,崔榮晙老師仍說了重話:「就是選秀的水準而已,在這範圍內做得很好,這也是你們會在這裡的理由,剛好是裡面做得最好的,但不能滿足於此,如果滿足了,那我們下次還會再見面!」



▼裕俊&旼渽&翰潔&道河四人表演2PM〈My House〉



看著BAE173拆兩團再拚選秀,不僅粉絲ELSE心疼不已,《PEAK TIME》與《PRODUCE X 101》忠實觀眾也都抱著相同心情,覺得是公司PocketDol Studio不會經營。再者,公司代表金光洙「惡名昭彰」,雖然有慧眼挖掘明星,但曾被爆出虐待旗下藝人,SG Wannabe與SeeYa都有分帳不明、明明正紅卻沒賺錢的情況,Turbo金鍾國甚至被毆打,還有T-ara霸凌事件沒能處理清楚……等等問題,讓金光洙相當不受信任。

BAE173陣中有《PRODUCE X 101》、人氣限定團X1出身的李翰潔,還有魅力十足的Rapper全珉稶,兩位實力與外貌兼具,不少網友異口同聲想問:「有李翰潔和全珉稶怎麼可能不紅?」



Jmin and Yoojun saying the same damn thing



they got so much support after peaktime and what pocketdol did with that? FCKING NOTHING! Its all Pocketdol fault. The boys did their hard in the PT but being in that shitty agency brings them into split another survival today pic.twitter.com/xh4SWUQAne