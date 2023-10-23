《PEAK TIME》结束后已回归3次！DKB「超高速回归」11月又来XD

Brave娱乐今（23）日宣布旗下男团DKB（E-CHAN、D1、TEO、GK、熙瓒、LUNE、准序、YUKU、HARRY-JUNE）正以11月回归为目标，正在准备新专辑。
[공식] '4세대 에너자이저' 다크비, 11월 컴백…3개월만 초고속 귀환 (출처 : 스포츠조선 | 네이버 TV연예) https://t.co/k5pipm8fJM— Brave Entertainment (@BRAVESOUND_) October 23, 2023
#다크비 #DKB
DKB自4月结束竞演节目《PEAK TIME》演出后，忙於节目后巡回演唱会之外，6月就携迷你专辑《I NEED LOVE》回归，成为节目闯进决赛里TOP6首个回归的团体，专辑销量翻涨10倍之多成绩有目共睹，紧接著8月再推出改版专辑《WE LOVE YOU》，接下来便是11月「又」要再推出新专了。
半年就回归3次，一些网友反应「大发」，认为DKB表现得太好了、真的很认真工作，而推特上不少粉丝BB们哀号，纷纷贴出惊讶、脑袋当机哏图，并非全然欣喜Brave娱乐的作法。也有BB整理DKB这一年来的行程，看起来确实自《PEAK TIME》之后毫无空白期。
https://t.co/QqqnISzZ31 pic.twitter.com/79Drif1tDd— Dearest (@d1sungtopia) October 23, 2023
https://t.co/VoAzo4Ydrx pic.twitter.com/VVelmencNU— ani'd love TEO DAY (@ekzmql0302) October 23, 2023
https://t.co/ahHQpsXnNq pic.twitter.com/4RD6yclXlf— 미미 (@gksclown) October 23, 2023
Like there’s no way??— (@DKB_LA) October 23, 2023
I hope it’s a single release like rollercoaster this is actually insane https://t.co/0KyrKdXHVa pic.twitter.com/buXXRwPGiU
草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究