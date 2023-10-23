《PEAK TIME》结束后已回归3次！DKB「超高速回归」11月又来XD

Brave娱乐今（23）日宣布旗下男团DKB（E-CHAN、D1、TEO、GK、熙瓒、LUNE、准序、YUKU、HARRY-JUNE）正以11月回归为目标，正在准备新专辑。

DKB自4月结束竞演节目《PEAK TIME》演出后，忙於节目后巡回演唱会之外，6月就携迷你专辑《I NEED LOVE》回归，成为节目闯进决赛里TOP6首个回归的团体，专辑销量翻涨10倍之多成绩有目共睹，紧接著8月再推出改版专辑《WE LOVE YOU》，接下来便是11月「又」要再推出新专了。



▼DKB还为本月及下月举行的全国运动会献唱主题曲‎



半年就回归3次，一些网友反应「大发」，认为DKB表现得太好了、真的很认真工作，而推特上不少粉丝BB们哀号，纷纷贴出惊讶、脑袋当机哏图，并非全然欣喜Brave娱乐的作法。也有BB整理DKB这一年来的行程，看起来确实自《PEAK TIME》之后毫无空白期。



Like there’s no way??



I hope it’s a single release like rollercoaster this is actually insane https://t.co/0KyrKdXHVa pic.twitter.com/buXXRwPGiU — (@DKB_LA) October 23, 2023

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