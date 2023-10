《PEAK TIME》结束后已回归3次！DKB「超高速回归」11月又来XD

Brave娱乐今(23)日宣布旗下男团DKB(E-CHAN、D1、TEO、GK、熙瓒、LUNE、准序、YUKU、HARRY-JUNE)正以11月回归为目标,正在准备新专辑。

DKB自4月结束竞演节目《PEAK TIME》演出后,忙於节目后巡回演唱会之外,6月就携迷你专辑《I NEED LOVE》回归,成为节目闯进决赛里TOP6首个回归的团体,专辑销量翻涨10倍之多成绩有目共睹,紧接著8月再推出改版专辑《WE LOVE YOU》,接下来便是11月「又」要再推出新专了。



▼DKB还为本月及下月举行的全国运动会献唱主题曲‎



半年就回归3次,一些网友反应「大发」,认为DKB表现得太好了、真的很认真工作,而推特上不少粉丝BB们哀号,纷纷贴出惊讶、脑袋当机哏图,并非全然欣喜Brave娱乐的作法。也有BB整理DKB这一年来的行程,看起来确实自《PEAK TIME》之后毫无空白期。



Like there’s no way??



I hope it’s a single release like rollercoaster this is actually insane https://t.co/0KyrKdXHVa pic.twitter.com/buXXRwPGiU