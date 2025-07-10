李孝利嘆言多必失「說太多就會挨罵」！談拒試管爭議，親自對老公李尚順道歉

演員李施昤（李詩英）在與前夫離婚多後透過多年前冷凍保存的胚胎進行試管嬰兒手術，如今成功懷孕的消息曝光，立刻引爆韓網熱烈討論。 然而就在試管話題成為焦點之際，天后李孝利日前的一番「不想透過醫療力量懷孕」的言論，再次被翻出，引發另一波輿論關注。

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李孝利日前以嘉賓身份出演丈夫李尚順主持的 MBC FM4U 廣播節目《完美的一天 李尚順》，在「月刊李孝利」固定單元中，分享了近期她頻繁亮相各大藝節目的感受。 她談到日前參加 tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》與網路節目《藉口GO》時說道：「最近在電視上曝光很多，和劉在錫一共做了兩個節目。」她笑稱原本只是開玩笑對劉在錫說「想上YouTube」，結果陰錯陽差接連被邀請，連續出現在節目上。



然而李孝利坦言，「上節目說很多話，雖然很感謝能被邀請，但說出口的話語總會要付出代價，所以我總是保持警惕。」這番話也被認為與她過去因「試管發言」引發爭議的經驗有關。

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其實早在2022年，李孝利曾在 MBC every1 某檔綜藝中，聊到是否計劃生二胎時，曾語帶小心地表示：「我不想走到試管那一步，不想依靠醫學的力量。 如果自然懷上了，就會非常感恩地養育，身邊有58歲才生下第一個孩子的人，所以最近我也重新有了勇氣。」

不過，她補充說明自己想法的脈絡，「因為我一直以自己為中心活著，潛意識裡總認為『我是藝人，是李孝利』，也因此很想體驗為了什麼完全失去自我的感覺。」但同時她也透過讀書得到新的體悟，「最近讀了一本書，裡面寫著，這樣的奉獻精神並不一定要透過孩子才能感受到，於是我突然意識到：為什麼我一直覺得只有透過孩子才能體驗真正的愛？ 就算沒有孩子，我也想抱著這樣的心去活著。」



然而，這些真誠的自白卻被部份斷章取義，演變成「李孝利拒絕試管」的爭議言論，在網路上引來一些冷嘲熱諷：「現在透過試管出生的這麼多小孩，她怎麼能這樣講？」、「我正在做試管，聽了很不舒服」等批評聲浪，也引發另一派網友為她抱不平：「她只是說自己的選擇，部份人太敏感了吧？」

在最新的廣播節目中，李孝利也吐露這些輿論帶給她的壓力。 當丈夫李尚順說：「說話應該輕鬆自在些，才能把內心真正的話說出來，但有時確實會變得不太自在。」她立刻附和：「年輕的時候就算說錯話，人家會覺得『還小嘛』就算了，但年紀越大，責任感就越重，所以總會提醒自己要少說話。」

聽到這裡，李尚順也用調皮卻堅定的語氣回應：「可是上談話節目怎麼能少說話？ 那就別上節目好了。」李孝利聽後先笑著回懟：「對啊，要麼就不要上！」隨即又自嘲似地說：「還是就把話都說了，然後誠實地承受後果就好了。」她最後也感性地說：「其實懂我的人更多。」



李孝利還在節目裡小心翼翼地問丈夫：「我偶爾會擔心，會不會有讓你覺得不舒服的地方？ 怕你不喜歡我說一些關於你的事。」對此，李尚順表示並不介意，但還是半開玩笑吐槽：「只是因為你常常說我什麼都不做，只會彈吉他，大家都以為我就是個無所事事的吉他宅男。」李孝利聽後當場笑著致歉：「好吧，那我道歉。雖然你說沒關係，還不是拿出來講。」夫妻倆在節目上的真誠互動也再次展現了甜蜜與默契，緩和了外界對她的苛責，讓粉絲們留言打氣：「永遠支持李孝利的率真」。

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